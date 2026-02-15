TV-News

«Terra X History» porträtiert Peter Maffay als deutsche Legende

von

Die ZDF-Dokumentation blickt spätabends auf Leben und Karriere eines Musikers zurück, der sich über fünf Jahrzehnte immer wieder neu erfunden hat.

Eine neue Ausgabe von «Terra X History» mit dem Titel Peter Maffay  Eine deutsche Legende wird am Sonntag, dem 22. März 2026, um 23:45 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Der Film ist bereits ab dem 21. März in der ZDF-Mediathek abrufbar und dort bis März 2031 verfügbar. Im Mittelpunkt steht einer der bekanntesten und erfolgreichsten Musiker des Landes. Peter Maffay.

Die Dokumentation zeichnet Maffays außergewöhnlichen Lebensweg anhand von sieben entscheidenden Wendepunkten nach. Im Fokus stehen dabei nicht nur die großen Erfolge, sondern auch die Brüche und Neuanfänge, die seine Biografie prägen. Vom Einwandererkind aus Rumänien, das 1963 mit knapp 14 Jahren nach Deutschland kommt, bis hin zur festen Größe der deutschen Musikgeschichte spannt der Film einen weiten Bogen.

Seine Karriere beginnt zunächst im Schlager: Mit dem Song Du wird Maffay 1969 schlagartig bekannt. Doch die Rolle des Schlagersängers fühlt sich für ihn schnell zu eng an. Er wagt den radikalen Stilwechsel hin zur deutschsprachigen Rockmusik  ein Schritt, der laut eigener Aussage auch hätte scheitern können. Stattdessen folgt das Publikum diesem Weg, und Maffay wird zu einem der kommerziell erfolgreichsten Rockmusiker Deutschlands.

Eine weitere Zäsur markiert das Jahr 1983: Mit Tabaluga landet Maffay einen unerwarteten Riesenerfolg im Kindersegment. Das Projekt wird zu mehr als nur Musik und prägt sein späteres Engagement für benachteiligte Kinder, dem er sich mit mehreren Stiftungen widmet. Parallel beleuchtet «Terra X History» auch die Schattenseiten des Rockstarlebens, geprägt von Rastlosigkeit, mehreren gescheiterten Ehen sowie Alkohol- und Nikotinkonsum.

Erst spät entscheidet sich Maffay, kürzerzutreten und private Prioritäten neu zu setzen. Die Dokumentation erzählt damit nicht nur die Geschichte eines Musikers mit unzähligen Hits, sondern das Porträt eines Menschen, der mehr wollte als Erfolg  und der über Generationen hinweg Spuren in der deutschen Popkultur hinterlassen hat.

