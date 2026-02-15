CNN widmet sich 40 Jahre nach Tschernobyl der Atomkatastrophe

CNN bringt gemeinsam mit National Geographic EMEA und Windfall Films eine neue Event-Dokumentation an den Start. «Disaster: The Chernobyl Meltdown» feiert am Sonntag, den 1. März, um 21:00 Uhr Premiere bei CNN. Zum Auftakt werden zwei Episoden ausgestrahlt, die verbleibenden Folgen laufen eine Woche später am 8. März. Für Streaming-Abonnenten stehen die Episoden jeweils am Folgetag on demand bereit.
Die vierteilige Reihe zeichnet die Ereignisse rund um die Nuklearkatastrophe von 1986 nach und beleuchtet neben dem unmittelbaren Reaktorunglück auch die systematische Vertuschung durch sowjetische Behörden. Darüber hinaus schlägt die Produktion den Bogen in die Gegenwart und zeigt, wie sich die Folgen des Unglücks bis in den aktuellen Krieg in der Ukraine erstrecken. Interviews mit Überlebenden, die erstmals öffentlich sprechen, sowie Einblicke in CIA- und sowjetische Dokumente sollen neue Perspektiven auf eines der folgenschwersten Ereignisse des 20. Jahrhunderts eröffnen.
Besonderes Augenmerk legt «Disaster: The Chernobyl Meltdown» auf bislang unveröffentlichtes Archivmaterial und aktuelle Aufnahmen aus der Sperrzone rund um das ehemalige Kernkraftwerk. Die Region, die seit Jahrzehnten als Symbol für menschliches Versagen und technologische Hybris gilt, rückt erneut in den Fokus diesmal unter den Vorzeichen geopolitischer Spannungen.
Amy Entelis, Executive Vice President für CNN Originals, betont den Anspruch der Reihe, bekannte historische Stoffe mit neuen Quellen und Augenzeugenberichten für ein heutiges Publikum aufzubereiten. National Geographic übernimmt die europäische Distribution, während CNN die US-Rechte hält. Als Executive Producer fungieren unter anderem David Dugan, Carlo Massarella und Tom Cook für Windfall Films sowie Carolyn Payne für National Geographic.
