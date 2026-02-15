«Heartland»: 19. Staffel feiert US-Kabelpremiere bei UPtv im März

US-Fernsehen

UPtv zeigt die 19. Staffel von «Heartland» ab dem 19. März erstmals im US-Kabelfernsehen.

Der US-Sender UPtv holt eine der langlebigsten kanadischen Dramaserien zurück auf die heimischen Bildschirme: Die 19. Staffel vonstartet am Donnerstag, den 19. März, um 20:00 Uhr. Damit feiert die neue Runde ihre US-Kabelpremiere. Die Serie gilt als das am längsten laufende einstündige Drama der kanadischen Fernsehgeschichte.In den neuen Episoden steht die Bartlett-Fleming-Familie vor großen Herausforderungen. Um die Ranch Heartland und ihre Liebsten zu schützen, müssen sie alles riskieren. Amy versucht, ihre neue Beziehung mit der Verantwortung für ihre Tochter in Einklang zu bringen. Als jedoch ihr Ruf als Pferdetrainerin ins Wanken gerät, sieht sie sich gezwungen, um ihren guten Namen zu kämpfen. Auch Lou möchte den Fokus stärker auf ihre Familie legen, doch eine neue Bedrohung für die Ranch zwingt sie zu schwierigen Entscheidungen. Patriarch Jack bleibt zwar der verlässliche Rancher, als der er bekannt ist, doch ein unerwarteter neuer Ranch-Hand stellt seine Geduld auf die Probe.Als äußere Einflüsse Heartland zunehmend in Gefahr bringen, müssen Amy, Lou, Jack und die gesamte Familie enger zusammenrücken, um eine stabile Grundlage für die Zukunft zu schaffen. Der Zusammenhalt und die gemeinsamen Werte stehen dabei im Mittelpunkt  ganz nach dem Motto Heartland strong.«Heartland» basiert auf der erfolgreichen Buchreihe von Lauren Brooke. Produziert wird die Serie von Dynamo Films und SEVEN24 Films als Original für CBC. Zu den Executive Producern zählen Michael Weinberg, Tom Cox, Jordy Randall und Mark Haroun, Co-Executive Producer ist Dean Bennett.