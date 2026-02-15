US-Fernsehen

«Heartland»: 19. Staffel feiert US-Kabelpremiere bei UPtv im März

von

UPtv zeigt die 19. Staffel von «Heartland» ab dem 19. März erstmals im US-Kabelfernsehen.

Der US-Sender UPtv holt eine der langlebigsten kanadischen Dramaserien zurück auf die heimischen Bildschirme: Die 19. Staffel von «Heartland» startet am Donnerstag, den 19. März, um 20:00 Uhr. Damit feiert die neue Runde ihre US-Kabelpremiere. Die Serie gilt als das am längsten laufende einstündige Drama der kanadischen Fernsehgeschichte.

In den neuen Episoden steht die Bartlett-Fleming-Familie vor großen Herausforderungen. Um die Ranch Heartland und ihre Liebsten zu schützen, müssen sie alles riskieren. Amy versucht, ihre neue Beziehung mit der Verantwortung für ihre Tochter in Einklang zu bringen. Als jedoch ihr Ruf als Pferdetrainerin ins Wanken gerät, sieht sie sich gezwungen, um ihren guten Namen zu kämpfen. Auch Lou möchte den Fokus stärker auf ihre Familie legen, doch eine neue Bedrohung für die Ranch zwingt sie zu schwierigen Entscheidungen. Patriarch Jack bleibt zwar der verlässliche Rancher, als der er bekannt ist, doch ein unerwarteter neuer Ranch-Hand stellt seine Geduld auf die Probe.

Als äußere Einflüsse Heartland zunehmend in Gefahr bringen, müssen Amy, Lou, Jack und die gesamte Familie enger zusammenrücken, um eine stabile Grundlage für die Zukunft zu schaffen. Der Zusammenhalt und die gemeinsamen Werte stehen dabei im Mittelpunkt  ganz nach dem Motto Heartland strong.

«Heartland» basiert auf der erfolgreichen Buchreihe von Lauren Brooke. Produziert wird die Serie von Dynamo Films und SEVEN24 Films als Original für CBC. Zu den Executive Producern zählen Michael Weinberg, Tom Cox, Jordy Randall und Mark Haroun, Co-Executive Producer ist Dean Bennett.

Mehr zum Thema... Heartland
Kurz-URL: qmde.de/168950
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Polizeiruf 110» konfrontiert Ermittler mit widersprüchlichen Geständnissennächster Artikel«Dein buch»: Die Leipziger Buchmesse findet spät auch im ZDF statt
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

Das Erste zeigt Hawaii von seiner besten Seite

Eine spektakuläre Naturdokumentation über eine Inselwelt im ständigen Wandel zwischen vulkanischer Urkraft, artenreichen Ozeanen und tief verwurzelter Kultur.

CNN bringt Timothée Chalamet und Matthew McConaughey zusammen

Ein gemeinsames Town-Hall-Event mit Timothée Chalamet und Matthew McConaughey läuft am 21. Februar zur Primetime bei CNN und im Stream.

«RTL Nachtjournal» hat mehr Zuschauer als Raab

In dieser Woche besuchten Markus Krebs, Cindy aus Marzahn und Bülent Ceylan Mario Barth. Bereits Barth hatte beim jungen Publikum schreckliche Werte.

«Dancing With the Stars» bekommt Casting-Spin-off

Mit «Dancing With the Stars: The Next Pro» soll ein neuer Profi für die Hauptshow gefunden werden.

6,41 Millionen: Hary Prinz begeistert wieder ein Millionenpublikum

Danach wollte «Kontraste» mit einem Special zurück in die 80er-Jahre reisen. Die Zeitreise erreicht beim jungen Publikum nur maue 6,1 Prozent.

CNN widmet sich 40 Jahre nach Tschernobyl der Atomkatastrophe

Zum 40. Jahrestag der Reaktorkatastrophe startet CNN am 1. März die vierteilige Doku-Reihe «Disaster: The Chernobyl Meltdown».

«Foul Play with Anthony Davis»: TBS nennt erste Superstar-Gäste für neue Prank-Show

Zum Serienstart von «Foul Play with Anthony Davis» am 6. April sind unter anderem LeBron James, Draymond Green und Jordan Chiles mit dabei.

«Celebrity Jeopardy! All Stars»: ABC verschiebt Starttermin um zwei Wochen

Das Promi-Quiz «Celebrity Jeopardy! All Stars» startet nun am 13. März zur Primetime bei ABC und ist einen Tag später bei Hulu abrufbar.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen CNN widmet sich 40 Jahre nach Tschernobyl der Atomkatastrophe US-Fernsehen «Foul Play with Anthony Davis»: TBS nennt erste Superstar-Gäste für neue Prank-Show US-Fernsehen CNN bringt Timothée Chalamet und Matthew McConaughey zusammen US-Fernsehen «A Plan to Kill»: Oxygen kündigt zweite Staffel für Anfang März an US-Fernsehen «Celebrity Jeopardy! All Stars»: ABC verschiebt Starttermin um zwei Wochen US-Fernsehen «Chris Fleming: Live at the Palace»: HBO zeigt erstes Stand-up-Special des US-Comedians Ende Februar US-Fernsehen «Dear Killer Nannies»: Hulu zeigt ersten Teaser zur Escobar-Serie

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung