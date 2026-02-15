Neue Staffel, neuer Sendeplatz: «The Voice Kids» versagt am Samstag

Bereits vor einiger Zeit gab Sat.1 bekannt, dass man bei «The Voice Kids» erneut drastisch am Personalkarussell dreht: Für die neue Staffel präsentierte der Kanal folglich gleich drei neue Coaches Michael Patrick Kelly, Leony und das Zwillingsduo HE/RO (früher Die Lochis). Nur Alvaro Soler bleibt der Musikshow erhalten. Eine weitere Neuerung: Die Sendung ist nicht mehr freitags, sondern samstags zu sehen. Wie wirkte sich diese Gemengelage nun auf die Quoten aus?
Quotenmäßig ist die neue Staffel auf einer ungewohnt niedrigen Flughöhe eingestartet: Konkret belief sich das Interesse auf enttäuschend blasse 6,5 Prozent mit Bezug zu den Umworbenen, von denen 0,23 Millionen zuschalteten - damit hatte man mit dem Primetime-Sieg nichts zu tun. Letztes Jahr waren zum Auftakt am Freitag übrigens noch 0,40 Millionen zu 7,9 Prozent zugegen - ein deutlicher Abfall also. Beim Gesamtpublikum waren 1,21 Millionen und immerhin gerade so mäßige 5,5 Prozent zugegen. Im Anschluss wurde eine Wiederholung der Musiksendung «Formel Eins Die größten deutschen Hits» von Kabel nach Sat geschoben, was sich in Anbetracht 6,2 Prozent (0,16 Millionen) in der Zielgruppe und 4,5 Prozent (0,61 Millionen) gesamt aber nicht als sonderlich ertragreiche Maßnahme erwies.
Die singenden Kids waren damit nur auf Augenhöhe mit dem verhaltenen Schwestersender ProSieben, wo ein weiteres Mal auf eine Blockbuster-Wiederholung gesetzt wurde und zwar von «Le Mans 66 - Gegen jede Chance» ►. Die Ausstrahlung bewegte sich im grauen Bereich - allenfalls noch durchwachsene 6,4 Prozent zu 0,22 Millionen Werberelevante wurden erhoben - sicher nicht berauschend. Von den Älteren ließen sich 0,57 Millionen aufbringen, welche die Prozente auf ganz schlechte 2,8 Prozent brachten. Um 23.25 konnte auch der Re-Run «Departed - Unter Feinden» keine Glanzleistung mehr vollziehen. Wenigstens verharrten die Zusprüche recht konstant bei 6,6 Prozent durch 0,11 Millionen Zielgruppen-Leute. Bei der Gesamtzuschauerschaft waren es 0,26 Millionen zu 3,5 Prozent.
