«Situationships with Sophie and Christine»: Podcast-Duo kehrt zu BBC Sounds zurück

Die zweite Staffel von «Situationships with Sophie and Christine» startet am 13. Februar bei BBC Sounds.

BBC Scotland schickt den erfolgreichen Podcastin eine neue Runde. Ab Freitag, den 13. Februar, sind die frischen Episoden zunächst bei BBC Sounds abrufbar, gefolgt von einer Veröffentlichung auf YouTube am 16. Februar sowie einer Ausstrahlung bei BBC Scotland am 19. Februar. Damit baut die BBC das Format plattformübergreifend weiter aus.Hinter dem Podcast stehen Bestsellerautorin Sophie Gravia und TV-Persönlichkeit Christine McGuinness, die mit ungeschönten Gesprächen über Dating, Freundschaften und komplizierte Beziehungsgeflechte (Situationships) ein breites Publikum erreicht haben. Bereits die erste Staffel, die 2025 startete, entwickelte sich zu einem Hörerliebling. In der neuen Runde wollen die beiden Moderatorinnen erneut reale Alltagsdilemmata, chaotische Liebesgeschichten und familiäre Spannungen aufgreifen  stets mit Humor, Empathie und ohne moralischen Zeigefinger.Zu den festen Rubriken zählt weiterhin die Hot Mess Hotline, über die sich Hörerinnen und Hörer mit eigenen Geschichten und Fragen melden können. Auch Themen wie Dating mit Autismus, Sicherheit bei realen Verabredungen oder Unsicherheiten rund um Valentinstag sollen diskutiert werden. Die Episoden werden erneut vollständig visualisiert angeboten, sodass das Publikum zwischen Audio- und Videoformat wählen kann  abrufbar über BBC Sounds, BBC iPlayer, YouTube sowie BBC Scotland.