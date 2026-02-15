ARD zeigt Cannes-Drama «Mehr denn je» erstmals im Free-TV

TV-News

Im Rahmen des KinoFestival im Ersten feiert das vielbeachtete europäische Drama um Mitternacht seine TV-Premiere.

Das Erste zeigt am in der Nacht zum Montag, 23. März, um 00:00 Uhr im Rahmen des KinoFestival im Ersten erstmals den Spielfilm «Mehr denn je». Das Drama von Regisseurin Emily Atef ist eine Koproduktion aus Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Norwegen und steht ab diesem Zeitpunkt auch in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die 33-jährige Hélène, gespielt von Vicky Krieps, die mit ihrem Partner Matthieu ein scheinbar erfülltes Leben in Bordeaux führt. Eine schwere medizinische Diagnose reißt sie jedoch aus dem Alltag. Auf der Suche nach Orientierung stößt sie auf die Texte und Fotografien eines norwegischen Bloggers, der unter dem Namen Mister schreibt. Die Begegnung mit seinen Gedanken wird für Hélène zum Auslöser einer radikalen Entscheidung: Sie reist allein nach Norwegen  gegen den Willen von Matthieu  um Klarheit über ihr Leben und ihren eigenen Weg zu finden.

An Hélènes Seite ist Gaspard Ulliel als Matthieu zu sehen. Für den französischen Schauspieler war «Mehr denn je» eine seiner letzten Kinorollen vor seinem tragischen Unfalltod im Januar 2022. Als norwegischer Blogger Mister überzeugt Bjørn Floberg. Die Kameraarbeit von Yves Cape und die zurückhaltende Musik von Jon Balke unterstreichen den stillen, introspektiven Ton des Films. Der Film feierte seine Premiere 2022 in der Sektion Un certain regard beim Filmfestival von Cannes und wurde von der Kritik vielfach gelobt. Besonders hervorgehoben wurde das nuancierte Spiel von Vicky Krieps sowie die unpathetische, sensible Inszenierung Emily Atefs, die existenzielle Fragen nach Selbstbestimmung, Abschied und Würde in ruhigen Bildern verhandelt.

