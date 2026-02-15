«Renoir in Love»: ARTE zeigt intimes Künstlerporträt im März

TV-News

Die Dokumentation «Renoir in Love» feiert am 21. März um 21:50 Uhr ihre TV-Premiere und ist bereits ab dem 14. März online verfügbar.

ARTE widmet sich mitdem französischen Impressionisten Pierre-Auguste Renoir und zeichnet ein persönliches Porträt des Künstlers in seinen späten Lebensjahren. Die 53-minütige Dokumentation läuft am Samstag, den 21. März 2026, um 21:50 Uhr im Fernsehen und steht bereits eine Woche zuvor, ab dem 14. März, bis zum 18. Juni 2026 in der Mediathek zur Verfügung.Im Zentrum des Films steht das Jahr 1915: Während des Ersten Weltkriegs wird Jean Renoir verwundet und verbringt seine Genesung auf dem Familienanwesen bei seinem Vater. Der 74-jährige Maler, bereits auf dem Höhepunkt seines Ruhms, lebt nach dem Tod seiner Frau Aline zurückgezogen. In der gemeinsamen Zeit mit seinem Sohn findet Renoir neue innere Ruhe. Tagsüber malt er, abends führen Vater und Sohn Gespräche am Kamin  intime Momente, die Jean Renoir später in seiner 1962 erschienenen Biografie verarbeitete.Regisseurin Camille Ménager verbindet fiktionalisierte Dialoge zwischen Vater und Sohn mit kunsthistorischen Analysen und Rückblicken auf Renoirs Werk. Dabei entsteht das Bild eines Künstlers, der angesichts industrieller Umbrüche und gesellschaftlicher Veränderungen bewusst Motive der Nähe, Freundschaft und Zärtlichkeit ins Zentrum seiner Malerei rückte. Renoir sah in zwischenmenschlicher Verbundenheit einen Gegenentwurf zur Entfremdung der Moderne  eine Haltung, die sich in seinen leuchtenden Farben und sinnlichen Darstellungen widerspiegelt. «Renoir in Love» hinterfragt zugleich Renoirs Darstellung des Weiblichen und seine Vision einer utopischen, harmonischen Welt.