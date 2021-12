1984 - die Neuauflage des Klassikers

Buchclub

Seit einigen Monaten ist eine neue Neuauflage der Dystopie erhältlich.

Der Roman 1984 von George Orwell gilt als Klassiker der dystopischen Science-Fiction-Literatur. Die erste Auflage erschien bereits 1949. Doch seitdem wurde das Werk immer wieder neu gedruckt. Die letzte Veröffentlichung stammt aus dem Januar 2021. Doch worum geht es im Roman und was ist neu an der aktuellen Ausgabe? Diese Fragen werden wir im folgenden Beitrag beantworten.1984 spielt in einer fiktiven Welt, die aber starke Anlehnungen an die Realität hat. Die Welt ist in drei Machtblöcke aufgeteilt, die sich in einem dauerhaften Konflikt miteinander befinden. Es handelt sich dabei um die Mächte Ozeanien, Eurasien und Ostasien. Die Handlung selbst spielt hauptsächlich in Ozeanien, welches Amerika, die Britischen Inseln, Australien und Teile Afrikas umfasst.Ozeanien stellt sich als diktatorischer Staat dar, der seine Bevölkerung durch eine vom Großen Bruder geführte Parteielite unterdrückt, überwacht und ausbeutet. Hierzu nutzt er eine Gedankenpolizei, die die Menschen selbst in ihren Wohnungen ununterbrochen überwacht und jedes Gedankenverbrechen ahndet. Darüber hinaus beschallen nicht abschaltbare Geräte die Bewohner jeder Wohnung mit Staatspropaganda, um den Hass auf eine angebliche Untergrundorganisation, die sich die Bruderschaft nennt und sich vorgeblich gegen den Staat richtet, zu schüren.Der Protagonist Winston Smith arbeitet beim Ministerium für Wahrheit in London, dessen Aufgabe es ist, das vergangene Geschichtsbild kontinuierlich der aktuellen Parteilinie anzupassen. Innerlich lehnt er den totalitären Staat ab und führt heimlich Tagebuch über seine unerlaubten Gefühle und Gedanken. Dennoch ist er Teil der Partei. Auf der Suche nach Freiheit versucht er zur Bruderschaft Kontakt aufzunehmen und findet in Julia seiner Geliebten und O'Brien einem Mitarbeiter des Ministeriums für Wahrheit scheinbar Verbündete. Doch Winston stellt schnell fest, dass er nicht jedem trauen kann und der Große Bruder ihm bereits auf den Fersen ist.Inhaltlich hat sich an der Neuauflage des Klassikers nichts geändert. Der Autor ist bereits 1950 gestorben und konnte den Roman nach der Erstveröffentlichung im Jahr 1949 nie überarbeiten oder ergänzen. Somit sind die Änderungen der Neuauflage kosmetischer Natur.Das Buch ist im Nikol-Verlag in gebundener Form erschienen und zu einem günstigen Preis zu haben. Durch das handliche Format kann das Buch leicht überall mitgenommen werden. Das Cover wirkt abstrakt und einem kubistischen Stil gehalten. Es fügt sich aber sehr gut in das Thema einer dystopischen Zukunftsvision ein.