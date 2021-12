Die Kritiker

«Westwall» über eine rechtsradikale Gruppe in der Eifel könnte die Serie unserer Zeit sein. ZDFneo zeigt sie morgen und übermorgen in einer Marathon-Programmierung.

Stab Darsteller: Emma Bading, Jannik Schümann, Jeanette Hain, Devid Striesow, Rainer Bock, Suzanne von Borsody

Buch & Creative Producer: Benedikt Gollhardt nach seinem gleichnamigen Roman

Regie: Isa Prahl

Kamera: Andreas Köhler

Editor: Daniel Scheuch

Musik: Volker Bertelmann

Die junge Kommissaranwärterin Julia (Emma Bading) soll eigentlich gerade 60 € für ein verbummeltes Monatsticket löhnen, als ein junger Mann sie aus der S-Bahn zieht, bevor die samt der Kontrolleurin weiterfährt: Nick (Jannik Schümann), ein ziemlich gut aussehender, smarter Typ, der ihr prompt vorschlägt, das gesparte Bußgeld für zwei Bier auszugeben. Der Beginn einer wunderbaren Romanze?Nicht ganz: Denn Nick ist auf Julia angesetzt worden, von einem sehr ernst dreinblickenden älteren Mann (Devid Striesow). Das dürfte mit Nicks anderen Kontakten zu einer seltsamen Gruppe zu tun haben, die zurückgezogen in den Wäldern der Eifel haust, wo noch heute die Ruinen des einstigen Westwalls stehen, der im Krieg vor den französischen Truppen schützen sollte. Und Krieg, das will die Gruppe, mit der dieser Nick irgendwie in Verbindung steht, auch, zumindest ihre Anführerin, die ihre Mitglieder selbst ausgewählt hat: Die Gesellschaft, brüllt sie ihnen abends am Lagerfeuer vor, hat sie einfach ausgespuckt und auf der Straße verenden lassen, um Immigranten und ausländische Sozialschmarotzer zu alimentieren.Warum genau die Jungpolizistin Julia mit dieser Gruppe in Verbindung treten soll, wie knietief Nick, der immerhin ein Hakenkreuz auf den Rücken tätowiert hat, in diesen rechtsradikalen Verbindungen feststeckt, wo die persönliche Verbindung zwischen all den Leitfiguren herrührt – das sind die zentralen Fragen, die die erste Folge der neuen ZDF-Serie aufwirft und die die Zuschauer bei der Stange halten soll.Deutlich spannender als diese Thriller-Ansätze ist natürlich das Gesamtthema, das dieses Format anstoßen will, womit es schier gar zur Serie dieser Zeit wird: Rechtsradikale Mordserien erschüttern Deutschland schon seit vielen Jahren wieder, rechtsradikale Polizisten fragen auf Polizeicomputern die Wohnadressen linker Journalisten und Aktivisten ab, und der Verfassungsschutz hat nicht nur wegen seiner zwielichtigen V-Mann-Strukturen ein verdammt großes Problem mit eigenen rechtsradikalen Umtrieben. Nimmt man dann noch Querdenkerproteste hinzu, die ins rechte Milieu oft vollkommen anschlussfähig sind, und schon sitzt man in Deutschland auf einem Pulverfass – bei dem im Extremfall nicht mehr so viel fehlt, dass aus ihm so etwas wird wie in «Westwall».Oft ist das in dieser Serie aber etwas dick aufgetragen, die Verstrickungen wirken zu einfach, gerade der gute, junge reuige Nazi oft nicht sonderlich authentisch. Die Geschichte um eine junge Frau, die als Polizistin für „die Guten“ kämpfen will und es nun mit einem rechtsradikalen Mob zu tun bekommt, der das Land in Schutt und Asche bomben will, um seinen Wunsch zu bekommen, ist da schon gelungener und auch interessanter – nicht zuletzt, weil auch Emma Bading in der Hauptrolle durchgehend überzeugt.