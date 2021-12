Sky feiert «Harry Potter»-Jubiläum im Januar

TV-News

Sowohl das Special «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts» als auch das vierteilige Event «Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses» werden im Januar bei Sky zu sehen sein.

Im November feierte die-Filmreihe ihr 20-jähriges Jubiläum. In Großbritannien und in den USA feierteam 16. November 2001 Premiere. Warner Bros feierte den Jahrestag mit den beiden Specialsund, die unter anderem bei TBS ausgestrahlt und bei HBO Max auf Abruf zur Verfügung stehen. Nun hat Sky Deutschland bekannt gegeben, die beiden Sendungen auch hierzulande und in Österreich auszustrahlen.In «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts» kehren Potter-Darsteller Daniel Radcliffe, Rupert Grint (Ron Weasley) und Emma Watson (Hermine Granger) zusammen mit dem Filmemacher Chris Columbus und anderen beliebten Darstellern aus allen acht Harry-Potter-Filmen zum ersten Mal nach Hogwarts zurück. Das retrospektive Special erzählt die Making-of-Geschichte anhand von ausführlichen Interviews und Gesprächen mit den Darstellern und lädt die Fans auf eine magische Reise durch das beliebte Filmfranchise ein. Ehemalige Mitglieder der Filmreihe werden an der Hommage teilnehmen, darunter Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch und Ian Hart.Sky zeigt außerdem «Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses», ein vierteiliges Special, das von Helen Mirren moderiert wird. Darin werden die eingefleischtesten Fans der Zauberwelt ihr Wissen über Harry Potter auf die Probe stellen, um zum Champion des House Cups ernannt zu werden. Versprochen sind „Hunderte von Quizfragen und Überraschungsgäste“.Ein genaues Datum für die Ausstrahlung steht noch nicht fest, die beiden Sendungen werden sowohl linear ausgestrahlt als auch bei Sky Ticker auf Abruf zur Verfügung stehen. Dort kann man auch alle acht «Harry Potter»-Filme streamen.«Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses» wird von Casey Patterson von Casey Patterson Entertainment und Pulse Films produziert. «Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses» wird von Warner Bros. Unscripted Television in Zusammenarbeit mit Warner Horizon und Robin Ashbrook und Yasmin Shackleton von theoldschool produziert. Beide Specials werden von Warner Bros. Unscripted Television produziert.