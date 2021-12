«1883»: Graham Greene am Bord

US-Fernsehen

Der «Yellowstone»-Ableger präsentiert eine weitere Personalie.

Kurz vor Weihnachten erscheint der «Yellowstone»-Ablegerbeim US-Streamingdienst Paramount+. Die Prequel-Serie folgt der Familie Dutton, die sich auf eine Reise nach Westen durch die Great Plains begibt. Mit dabei ist auch Graham Greene, der den Charakter des Spotted Eagle spielen wird, einen Crow-Ältesten, der den Planwagenzug entdeckt und James Dutton von dem Ort Paradise Valley erzählt, an dem er sich mit seiner Familie niederlassen sollte.Greene erhielt eine Oscar-Nominierung für seine Rolle als Kicking Bird (Ziŋtká Nagwáka) in «Der mit dem Wolf tanzt». Er ist auch bekannt für seine Hauptrollen in Filmen wie «The Green Mile», «Maverick» und «Wind River» ► , bei dem der «1883»-Schöpfer und «Yellowstone»-Mitschöpfer Taylor Sheridan das Drehbuch schrieb und Regie führte.Zur Hauptbesetzung von «1883» gehören Tim McGraw, Faith Hill, Sam Elliot, Billy Bob Thornton, Isabel May, LaMonica Garret, Audie Rick, Marc Rissmann, Eric Nelsen und James Landry Hébert. Weitere Darsteller sind Dawn Olivieri, Emma Malouff, Anna Fiamora, Nichole Galicia, Stephanie Nur, Amanda Jaros, Noah Le Gros, Martin Sensmeier sowie Alex Fine und Gratiela Brancusi.