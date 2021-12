Hape Kerkelings Primetime-Comeback ist kein Erfolg

Quotennews

Etwas mehr als fünf Prozent der Zielgruppe interessierte sich für «Ein Abend mit Hape Kerkeling». VOX dürfte sich sicherlich mehr vom Primetime-Comeback versprochen haben.

Der Kölner Fernsehsender VOX lud am Montagabend zu, bei dem Hape Kerkeling sein Primetime-Comeback feierte, nachdem der Entertainer am 21. November mit «Hape und die 7 Zwergstaaten» seine TV-Rückkehr nach über zehn Jahren Abstinenz feierte. Während Kerkeling in der sonntäglichen Vorabendsendung die kleinsten Länder Europas vorstellt, drehte sich am Montagabend alles um den Autor, Schauspieler und Musiker. In der mehr als dreistündigen Sendung, die im Hansa-Theater in Hamburg produziert wurde, las er aus seinem aktuellen Buch vor und gab Songs seines neuen Albums zum Besten.Doch wie schon seine Sonntagssendung wurde «Ein Abend mit Hape Kerkeling» kein Quotenerfolg: 1,19 Millionen Zuschauer wollten sich das Primetime-Comeback nicht entgehen lassen. Wie Hape Kerkeling Fragen von Dunja Hayali und des Publikums beantworteten, verfolgten lediglich 0,34 Millionen Zuschauer aus der werberelevanten Zielgruppe. Die Marktanteile lagen bei soliden 4,6 Prozent bei allen und weit unterdurchschnittlichen 5,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Damit verlor VOX das Duell mit Schwestersender RTL , der zeitgleichausstrahlte. Die Quizshow mit Günther Jauch schalteten 3,54 Millionen Zuschauer ein, bis 22:15 Uhr belief sich der Marktanteil auf 11,8 Prozent. In der Zielgruppe erreichte RTL 0,86 Millionen Umworbene, was einer Einschaltquote von ebenfalls 11,8 Prozent entsprach.gingen danach 1,25 Millionen Zuschauer abhanden, die Reichweite lag noch bei 2,29 Millionen. Für die Nachrichtensendung wurden Marktanteile von 10,1 Prozent bei allen und 13,4 Prozent bei den Jüngeren ermittelt. Trotz fehlendem «Bauer sucht Frau» im Vorlauf konnte «RTL Direkt» das Niveau der Vorwoche halten.