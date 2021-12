Colin Farrell wird Teil der «The Batman»-Serie

US-Fernsehen

Der Schauspieler wird seine Rolle aus dem Spielfilm wieder aufnehmen.

Nun ist es offiziell: Colin Farrell hat für die Hauptrolle für das Serien-Spin-off des Filmesunterschrieben. Dort wird er ein weiteres Mal den Pinguin verkörpern. Zudem stößt Farrell zum Kreis der ausführenden Produzenten hinzu. Farrell wird den Bösewicht zunächst in «The Batman» neben Robert Pattinson in der Hauptrolle spielen, der am 4. März 2022 in die Kinos kommen soll.Berichten zufolge würde die Serie den Aufstieg des Pinguins in der kriminellen Unterwelt von Gotham beleuchten. Das Branchenblatt „Variety“ berichtete erstmals im September, dass sich die Serie in der Entwicklung befinde, allerdings war Farrell zu diesem Zeitpunkt noch nicht dabei.Lauren LeFranc soll das Drehbuch für die Serie schreiben. Neben Farrell würden «The Batman»-Regisseur Matt Reeves und der Produzent des Films, Dylan Clark, die Pinguin-Serie unter ihren Bannern 6th & Idaho bzw. Dylan Clark Productions produzieren. Warner Bros. Television würde produzieren.