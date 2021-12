«AP Bio» ist schon wieder Geschichte

US-Fernsehen

Rund drei Monate nach der Veröffentlichung der neuen Staffel wurde das Format abgesetzt.

"Ich bin traurig zu verkünden, dass «AP Bio» nicht für eine fünfte Staffel verlängert wird", schrieb Serienschöpfer Mike O’Brien bei Twitter. "Aber vor allem bin ich im Moment dankbar. An all die Fans, die die Serie gesehen und dafür gekämpft haben, dass sie nach der Absetzung zurückkommt! Und an Peacock & UTV dafür, dass sie uns danach noch zwei weitere Staffeln geschenkt haben! (alle 42 Episoden sind auf Peacock zu sehen, also schaut sie euch an, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt). Diese Serie war eine der besten Erfahrungen meines Lebens, und das liegt an den Hunderten von witzigen, hart arbeitenden, positiven Menschen, die daran beteiligt waren. Ich werde im Folgenden ein paar nennen, aber ich kann unmöglich alle aufzählen. Wenn ihr also auch nur einen Tag mit uns gearbeitet habt, DANKE! Und an euch andere Shows: Stellt diese Leute ein!"Die ersten beiden Staffeln der Serie liefen auf NBC, bevor sie für die Staffeln drei und vier zu Peacock wechselte. In der Hauptrolle spielte Glenn Howerton den ehemaligen Harvard-Philosophiestudenten Jack Griffin, der seinen Traumjob verliert und nach Toledo, Ohio, zurückkehren muss, um als Biologielehrer an einer High School zu arbeiten. Zu den Darstellern der Serie gehörten auch Patton Oswalt, Lyric Lewis, Mary Sohn, Jean Villepique und Paula Pell.In Deutschland feierte die Serie unter dem Namen «Mr. Griffin – Kein Bock auf Schule» Premiere. Die Quoten waren im Jahr 2018 allerdings nicht sonderlich gut.