Tanz ins neue Jahr: «The Masked Dancer» startet im Januar

TV-News

Vier Liveshows hat ProSieben von dem «The Masked Singer»-Spin-off angekündigt. Los geht es direkt nach dem Jahreswechsel.

Dass ProSieben den «The Masked Singer»-Spin-offebenfalls ins Programm holen würde, stand bereits seit Anfang November fest ( Quotenmeter berichtete ). Nun hat der Sender weitere Details und auch einen Starttermin genannt. Die erst von vier Liveshows wird am Donnerstag, 6. Januar 2022 um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Wie beim Original wird Matthias Opdenhövel als Moderator durch den Abend führen. Insgesamt werden sieben prominente Kandidaten unter den Masken verschwinden. Auch ein Rateteam wird Teil der Show sein, welches allerdings erst im neuen Jahr bekannt gegeben werden soll.„Unter den Masken und Kostümen tanzen – das klingt erstmal ziemlich schwierig. Ist es auch. Sowohl fürs Perfomen, als auch fürs Raten. Aber jeder hat unverkennbare Gesten oder Haltungen, die einen verraten können. Die Fans von Bülent Ceylan haben ihn ja alleine an der Fingerhaltung als Engel erkannt. Und die «Masked Dancer»-Masken lassen Konturen besser erkennen. Ich hab schon einige gesehen, sie sehen wieder überragend aus!“, freut sich Opdenhövel auf seine nächste Primetime-Aufgabe.Produziert werden die vier Live-Shows von Endemol Shine Germany. «The Masked Dancer» ist wie «The Masked Singer» ein Lizenzprodukt des koreanischen Senders MBC. Ursprünglich kam US-Talkshow-Host Ellen DeGeneres im Rahmen ihrer Daytime-Show auf die Idee. Daraufhin wurde das Format als Primetime-Sendung in den USA eingeführt. Neben dem südkoreanischen Unternehmen sind auch Fox Alternative, A Very Good Production und Warner Horizon an der US-Produktion beteiligt.