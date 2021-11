«The Masked Dancer»: Im Januar startet die Show

TV-News

Die erste Staffel ist eine Zusammenarbeit mit Fox Alternative Entertainment und Warner Bros. Eigentlich war das Konzept ein Scherz.

Innerhalb ihrer Warner Bros.-Show entwickelte Ellen DeGeneres – nach dem ersten großen «The Masked Singer»-Erfolg – die Sendung. Da diese sowohl gute Presse bekam als auch die verantwortlichen Redakteure gefallen daran fanden, wurde die Sendung mit dem Rechteinhaber MBC international vermarktet. Neben dem südkoreanischen Unternehmen sind auch Fox Alternative, A Very Good Production und Warner Horizon an der US-Produktion beteiligt.ProSieben- und Sat.1-Chef Daniel Rosemann hat das Spin-Off jetzt für den Sender ProSieben vorgestellt. Die erste Staffel wird allerdings nur aus vier Episoden entstehen, die live am Donnerstagabend gesendet werden. Nachdem die Show ausgestrahlt wurde, wird der Dienstag wieder von «Germany’s Next Topmodel» bespielt.Um das Format an den deutschen Markt anzupassen, wird es inhaltlich Änderungen geben. Während in den USA die maskierten Tänzer alleine zur Musik performen, geht man hierzulande auf Nummer sicher und kopiert die Paartanzshow «Let’s Dance», die bei RTL immer noch sehr erfolgreich läuft. Sowohl in den Vereinigten Staaten als auch im Großbritannien fuhr die Sendung passable Einschaltquoten ein.