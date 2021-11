«Stadt + Land = Liebe»: Ulmen-Fernandes-Show hilft ab 12. November

TV-News

Beim SWR hilft die Moderatorin jungen Handwerkern bei der Partnersuche.

Der SWR hat eine neue Datingshow angekündigt. In «Stadt + Land = Liebe» begeben sich fünf junge Handwerker auf die Suche nach der großen Liebe. Moderiert wird das Format von Collien Ulmen-Fernandes, wobei zunächst einmal sechs Ausgaben produziert wurden. Diese sollen im Zuge der ARD-Themenwoche "Stadt. Land. Wandel - Wo ist die Zukunft zu Hause?" am 8. November in der ARD Mediathek ihre Premiere feiern. Der SWR strahlt alle sechs Ausgaben ab dem 12. November aus. Jeden Freitag um 21 Uhr gibt es eine neue Episode.In «Stadt + Land = Liebe» begleitet Collien Ulmen-Fernandes fünf junge Handwerker vom Land bei der Partnersuche. Dabei treffen sie zunächst auf 16 weibliche Singles aus der Stadt. Nachdem man sich während eines Speeddatings kennengelernt hat, zeigen die Handwerker den Frauen die schönsten Plätze in ihrer Heimat und beweisen in verschiedenen Challenges, was sie in ihrem Handwerk gelernt haben.Für Collin Ulmen-Fernandes ist das Jahr 2021 ein großer Erfolg. Zum einen führte sie durch die ProSieben-Show «Die Alm», zum anderen war sie in mehreren kleineren Projekten wie «Rabenmütter oder Super Moms?» und «Die 10-Angebote» zu sehen. Auch im ZDF-«Traumschiff» war die Moderatorin prominent besetzt.