«Rare Objects»: Katie Holmes hat ein neues Projekt

Kino-News

Der ehemalige «Dawson’s Creek»-Star ist als Co-Autorin, Produzentin und Schauspielerin gelistet.

Die «Dawson's Creek»- und «Wonder Boys»-Darstellerin Katie Holmes wird die Hauptrolle inübernehmen und bei der Verfilmung des gleichnamigen Romans von Kathleen Tessaro Regie führen sowie produzieren und das Drehbuch mitschreiben. Die Produktion des Films hat in New York begonnen. Yale Productions und Holmes' Lafayette Pictures produzieren den Film.«Rare Objects» erzählt die Geschichte einer jungen Frau mit traumatischer Vergangenheit, die ihr Leben neu aufbauen will, als sie in einem Antiquitätenladen zu arbeiten beginnt. Von den freundlichen Seelen, denen der Laden gehört, erhält sie Weisheit und Anleitung und gewinnt ein neues Maß an Selbstvertrauen, das auf die Probe gestellt wird, als die Menschen aus ihrer Vergangenheit sie in ihre Welt zurückholen und ihre fragile Stabilität in Frage stellen."Wir sind begeistert, diese aktuelle und zeitlose Geschichte mit Katie zu produzieren", so Yale Levine und Beckerman. "Es ist ein perfektes Beispiel für die Art von Film, die wir unter dem Studio von Lafayette Pictures machen wollen, und Katie ist sowohl vor als auch hinter der Kamera ein außergewöhnliches Talent. Wir können es kaum erwarten, dass jeder sehen kann, wie ihre Vision mit diesem Film zum Leben erweckt wird."