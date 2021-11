TikTok-Stars Old Gays bekommen Mediavertrag

Köpfe

Die vier homosexuellen Männer könnten bald noch mehr Menschen begeistern.

Die TikTok-Stars Robert Reeves, Mick Peterson, Bill Lyons und Jessay Martin – gemeinsam bekannt als die "Old Gays" – haben bei Brian Graden Media (BGM) unterschrieben, um eine Doku-Serie über ihr persönliches und berufliches Leben in den sozialen Medien zu entwickeln, während sie gemeinsam in Cathedral City, Kalifornien, leben.Die "Old Gays" haben mehr als 3,2 Millionen Follower und 320 Millionen Aufrufe auf ihren Social-Media-Plattformen. "Wir sind begeistert, mit den witzigen und sehr talentierten 'Old Gays' zusammenzuarbeiten", wird BGM-CEO Brian Graden beim US-Branchendienst Variety zitiert. "Ihre Videos kommen bei jungen und alten Zuschauern gleichermaßen gut an, und die Zuschauer haben großes Interesse daran gezeigt, ihr Leben auf einer persönlicheren Ebene zu sehen, was wir auch erfüllen werden."Zusätzlich zu ihren viralen Videos sind die "Old Gays", deren Alter zwischen Mitte 60 und Ende 70 liegt, bereits in der «Drew Barrymore Show» und der «Today Show» aufgetreten. Erste Aufmerksamkeit erlangten sie, als sie in Werbevideos für die schwule Dating-App Grindr zu sehen waren. Zu ihrer Markenarbeit gehören auch Projekte mit HBO Max , «American Horror Story», «RuPaul's Drag Race», Budlight Seltzer und Shake Shack.