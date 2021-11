ViacomCBS legt an Umsatz deutlich zu

Wirtschaft

Allerdings sank das Ergebnis im Fernseh- und Streamingbereich, da die Kosten um über 600 Millionen US-Dollar stiegen.

Der erst kürzlich entstandene Medienkonzern ViacomCBS ist für die Zukunft gut gerüstet. Es zeigt sich, dass die Fusion von Viacom (MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures) und CBS (CBS Television Studios und Showtime) ein Erfolg war. Der Umsatz stieg in den Monaten Juli, August und September gegenüber dem Vorjahresergebnis von 5,837 auf 6,610 Milliarden US-Dollar. "ViacomCBS zeigt weiterhin eine enorme Dynamik im gesamten Unternehmen, während wir unsere Strategie umsetzen. Wir haben weltweit 4,3 Mio. neue Streaming-Abonnenten gewonnen und damit unsere Gesamtzahl auf fast 47 Mio. erhöht, was auf die Skalierung des vielfältigen Inhaltsangebots auf Paramount+ zurückzuführen ist“, erklärte Unternehmenschef Bob Bakish. Der Gewinn sank von 615 auf 538 Millionen US-Dollar.Die verschiedenen Streamingdienste entwickeln sich gut. ViacomCBS betreibt aktuell Paramount+, Showtime und die zahlreichen Pluto-Kanäle. Die Einnahmen durch Gebühren kletterten von 666 Millionen auf 1,079 Milliarden Euro. Die Einnahmen aus dem Kinosektor sanken von 590 auf 580 Millionen Euro, die Erlöse schrumpften von 54 auf 38 Millionen US-Dollar. Die Cash-Cows sind weiterhin die zahlreichen Unterhaltungssender, deren Umsatz von 3,061 auf 3,458 Millionen US-Dollar wuchs. Unterm Strich blieben 906 Millionen US-Dollar übrig.CBS Entertainment, CBS Sports, CBS Studios und CBS News setzten in drei Monaten 2,924 Milliarden US-Dollar um. Im Vorjahreszeitraum waren dies 2,54 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von 34 Prozent. Die Werbeerlöse sanken von 966 auf 943 Millionen US-Dollar, Paramount+ sorgte für Streaming-Einnahmen von 390 Millionen US-Dollar (+81 Prozent). In diesem Sektor wurden 271 Millionen US-Dollar verdient, ein deutliches Minus gegenüber 2020 mit 343 Millionen US-Dollar. Die Kosten wuchsen um 642 Millionen auf 2,653 Milliarden US-Dollar. „Wir freuen uns sehr auf die neuen Inhalte, die in den nächsten Monaten auf Paramount+ erscheinen werden, und können es kaum erwarten, sie mit unserem weltweiten Publikum zu teilen“, fuhr Bakish fort. „Unsere Strategie geht eindeutig auf, und wir werden weiterhin die Kraft der globalen Inhalte, des Vertriebs und der Marktexpansion nutzen, um die Skalierung voranzutreiben.