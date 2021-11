Hannah Waddingham macht bei «Tom Jones» mit

England

Die Emmy-Preisträgerin wird in der neuen englischen Serie zu sehen sein.

Hannah Waddingham, Emmy-Gewinnerin für die AppleTV+-Serie «Ted Lasso», gehört zusammen mit den Hauptdarstellern Solly McLeod und Sophie Wilde zur Besetzung der Literaturklassiker-Adaptionvon Masterpiece und dem britischen Fernsehsender ITV. Waddingham wurde für die Rolle der verführerischen und rachsüchtigen Lady Bellaston in der Miniserie besetzt, die derzeit in Nordirland gedreht wird.Die Serie basiert auf Henry Fieldings klassischem Roman "The History of Tom Jones, a Foundling" aus dem Jahr 1749 und folgt den romantischen und ritterlichen Abenteuern des adoptierten Tom Jones im England des 18. Jahrhunderts. «Tom Jones» wurde von Gwyneth Hughes («Vanity Fair») geschrieben, von Georgia Parris («Mari») inszeniert und von Benjamin Greenacre produziert. Es ist eine Koproduktion von ITV Studios' Mammoth Screen und Masterpiece in Zusammenarbeit mit ITV Studios. Ausführende Produzenten sind James Gandhi, Gwyneth Hughes, Damien Timmer und Helen Ziegler für Mammoth Screen, Susanne Simpson und Rebecca Eaton für Masterpiece, und Polly Hill für ITV.Das Buch wurde bereits mehrfach verfilmt, unter anderem 1963 als «Tom Jones» von Tony Richardson mit Albert Finney als Tom und 1997 als BBC-Verfilmung von Simon Burke mit Max Beesley in der Titelrolle. Außerdem wurde 1976 der Film «The Bawdy Adventures of Tom Jones» gedreht.