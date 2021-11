TBS verlängert «Miracle Workers»

US-Fernsehen

Außerdem geht die TruTV-Serie «Tacoma FD» weiter.

Daniel Radcliffe und Steve Buscemi werden in einer weiteren Staffel vondabei sein. Außerdem teilte truTV mit, dassmit neuen Folgen weitergeht. Beide Serien werden jeweils mit einer vierten Staffel weitergehen. "«Miracle Workers» und «Tacoma FD» sorgen immer wieder für gute Unterhaltung, gute Lacher und begeisterte Fans. Wir lieben die einzigartige Sensibilität und die unverwechselbare, freche Komik dieser Shows", so Adrienne O'Riain und Sam Linsky, Co-Leiter der Scripted-Programmierung bei den TNets, in der Ankündigung. "Die Tatsache, dass sie bei den Zuschauern weiterhin so gut ankommen, spricht für das Engagement ihrer Schöpfer und ihrer brillanten Network-Manager."Außerdem teilte der Turner-Verbund mit, dassdemnächst beginnen soll. "Ich habe die Idee für «Kill the Orange-Faced Bear» von der ersten Minute an geliebt, als wir den Pitch hörten, und hatte das Gefühl, dass es ein Volltreffer auf das Ziel des populären absurden Humors ist, für den wir bekannt geworden sind", fügte Brett Weitz, General Manager der TNets, hinzu.mit Samantha Bee soll am 20. Januar 2022 mit neuen Folgen starten, vier Tage später geht die nächste Staffel vonweiter. Bei TNT steht die dritte Runde vonin den Startlöchern. Auch hier geht es am 24. Januar weiter.