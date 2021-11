Neue Hiobsbotschaften für Easy

Soap-Check

Unterdessen schlägt Gerry bei «Sturm der Liebe» Gerry einen Deal vor.

Katrin ist überwältigt von der Wiederbegegnung mit Betty. Überhaupt fühlt sie sich wohl im Kreis der „Rosenhäusler“ und freut sich über den Ausflug in die „Freiheit“. Zurück im Krankenhaus realisiert sie zum ersten Mal richtig, dass sie in den letzten Jahren Michis Lebensmittelpunkt war. Dörte sucht eine Untermieterin und würde Katrin gern ins Rosenhaus holen, zumal diese zugibt, dass sie sich ein bisschen in das Haus „verliebt“ hat. Katrin ist begeistert. Dann jedoch erfährt sie betroffen, dass sie sich die Miete im Rosenhaus nicht leisten kann. Jule amüsiert sich darüber, dass Thomas sie missverstanden hat und dachte, er solle nach Brasilien auswandern. Jule ist zunehmend genervt von ihren Magenproblemen, die sie auf den Jetlag schiebt. Thomas besteht darauf, dass sie zum Arzt geht – und erfährt erleichtert, dass Jule „nur“ schwanger ist. Dörte bedauert, dass sie Gunter für die Eröffnungsfeier des "Drei Könige" absagen muss, weil sie im Krankenhaus eine Lesung hat. Simon bietet sich an, einzuspringen – was Dörte gerührt annimmt.Shirin schwärmt von Gerry. Florian sucht nach einer Lösung. Ariane redet Lia Schuldgefühle ein. Erik schlägt Gerry einen Deal vor. Mit Hildegards Hilfe konnte der neue Küchen-Azubi zweifellos als Dieb identifiziert werden. Alfons und André sorgen dafür, dass dieser verhaftet wird. Währenddessen erzählt Shirin Maja begeistert von Gerrys Sieg beim Golfturnier. Daraufhin sagt Maja ihr auf den Kopf zu, dass sie sich in Gerry verliebt hat, doch Shirin verneint. Florian versucht, eine Lösung für Maja zu finden. Daher beginnt er zu recherchieren, ob sie durch ihre Hutproduktion doch noch die Chance auf ein Arbeitsvisum bekommen könnte. Als er Maja kurz darauf zu ihrem Baum bestellt, werden ihre geheimen Erwartungen zunichte gemacht. Ariane macht Lia weis, dass sie für das Zerwürfnis zwischen Werner und Robert verantwortlich sei. Lia will daraufhin beweisen, dass es ihr besser geht, und versucht, mit einem Gast zu flirten. Als Rosalie herausfindet, dass Ariane hinter Lias ungewöhnlichem Verhalten steckt, macht sie ihr eine Kampfansage. Erik würde gerne Gerry für das nächste Golfturnier anmelden. Doch Gerry lehnt ab, weil er sich um einen neuen Beautysalon für Shirin kümmern muss. Daraufhin schlägt Erik Gerry einen Deal vor.Ludwig und der kleine Theo besuchen Oma Veronika in Lansing. Kommt das "Stadtkind" in der ländlichen Idylle zurecht? Bereits am Dienstag findet Ludwig einen gefallen von der Idylle und Veronika unterbreitet ihn einen Vorschlag.Die Hiobsbotschaften nehmen für Easy kein Ende. So beschließt er im Kampf um die Wahrheit zu härteren Mitteln zu greifen. Als ihre Tochter Zoe überraschend an ihrem Arbeitsplatz auftaucht, lässt sich Mareike von Eva und Corinna überreden, sie nicht zu sehr zu behüten. Ein Fehler? Um sich nach einer Grundsatzdiskussion vor Conor keine Blöße zu geben, legt sich Cecilia etwas zu sehr ins Zeug, um Theo zu einem "Heino"-Konzert zu überreden.Isabelle hat Yannick für ihr nächstes Date eine Überraschung versprochen. Yannick ist gespannt und voller Vorfreude, doch die Sache geht nach hinten los und erwischt ihn frühzeitig eiskalt. Derweil bestehen Ben und Kim darauf, Miete für die Dachwohnung zu bezahlen. Richard findet eine diplomatische Lösung für die Angelegenheit.Emily und Sunny haben einen neuen Auftrag, und ausgerechnet jetzt muss Emily unbedingt ihre neuen Heels einlaufen. Die sind sogar für Emily zu hoch. Und das wird ihr zum Verhängnis. Als Toni eine Spur in einem Fall auftut, hofft sie, dass ihr beruflicher Stillstand ein Ende hat.Nachdem Ben morgens erfahren hat, dass Oskar für längere Zeit verreisen wird, überkommt ihn ein Gefühl der Leere. Als Patrick ihn wieder aufbauen möchte, bemerkt Ben: Es ist gar nicht so sehr das „Empty Nest“, das ihn belastet. Es ist mehr sein Gefühl, Oskar beschützen zu müssen. Patrick erhält schließlich Unterstützung von Olli beim Versuch, Ben auf andere Gedanken zu bringen. Das soll mit reichlich Alkohol und Party gelingen. Ben führt derweil ein intensives Gespräch mit Lea, das die beiden einander so nahe bringt wie schon lange nicht mehr...Krätze hat für Rosalie Ben-Daniels alte Wiege besorgt und zusammengebaut, um Emmi damit eine Freude zu machen. Doch bei dem guten Stück fehlt ein Teil. Außerdem kriegt Krätze den Aufbau nicht richtig hin und so entscheiden sie sich, in den Babymarkt zu gehen, um dort ein neues Modell zu kaufen. Doch das Vorhaben erweist sich als schwierig, denn durch einen kleinen Fehler von Krätze wird ihnen Emmis Traumwiege vor der Nase weggeschnappt. Damit gehen sie leer aus. Krätze will allerdings nicht aufgeben. Mit Lynns Hilfe schafft er es, die alte Wiege tatsächlich zu reparieren und zusätzlich aufzuhübschen. Emmi ist zu Tränen gerührt und Krätze kann einen tollen Erfolg feiern.