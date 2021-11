sixx bleibt dem Hund treu

TV-News

Die „Frauensenderin“ baut dafür die Marke rund um die Sendung «Der Welpentrainer» weiter aus.

Am kommenden Sonntag, 7. November, startet mitbei sixx ein neuer Spin-off von «Der Welpentrainer» mit André Vogt, was einmal mehr bekräftig, dass sixx auf den Hund gekommen ist, wie auch sixx-Chefin Ellen Koch betonte. Mit Vogt habe man für sixx den perfekten Hundetrainer gefunden. Dabei soll es aber nicht bleiben, denn gerade durch die Pandemie hat der Vierbeiner für viele Menschen in Deutschland an Bedeutung gewonnen. Wie der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) herausfand, leben seit Beginn der Pandemie 20 Prozent mehr Hunde in deutschen Haushalten. sixx ist also nicht ohne Grund auf die Idee gekommen, die «Welpentrainer»-Marke weiter auszubauen. Laut Koch baue man die Marke bereits im dritten Jahr in Folge aus.Neben dem neuen Spin-off soll es im kommenden Jahr die siebte Staffel vongeben. Außerdem gibt es alle 14 Tage neuen Ausgaben des gleichnamigen Podcasts mit André Vogt. Für das passende Hundeequipment bietet sixx außerdem ein neues Shoppingangebot für Hunde-Produkte an.Im neuen Spin-off «Trouble Teenies auf vier Pfoten», der ab Sonntag um 19:10 Uhr zu sehen sein wird, hilft Vogt außer Rand und Band geratenen Teenie-Hunden – von extrem verängstigten Vierbeinern bis hin zum temperamentvoll-aggressiven Rüden. Denn Hunde lernen nie aus und Erziehung sei kein Selbstläufer, wie Vogt verrät: „Auch wenn sich Welpen noch am leichtesten trainieren lassen, entwickelt sich jeder Hund weiter und lernt ständig neu dazu. Selbst, wenn in der Pubertät einiges davon wie vergessen scheint ..." Der Welpentrainer möchte den Herrchen und Frauchen mit Rat, Tat und Empathie zur Seite stehen. „Ich gebe unseren Hundehalter:innen nicht nur Lösungen an die Hand, sondern gebe ihnen vor allem so auch ein großes Stück Lebensqualität zurück."