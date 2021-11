US-Fernsehen

Daniel Dae Kim als Fire Lord gecastet

Fabian Riedner von 04. November 2021, 09:08 Uhr

Der ehemalige «Hawaii Five-0»-Star ist in der Realverfilmung von «Avatar: The Last Airbender» zu sehen.

«Hawaii Five-0»-Star Daniel Dae Kim wird in der Real-Serievon Netflix mitspielen. Wie mehrere Medien mitteilten, soll er den Feuerlord Ozai verkörpern. Der Charakter wird als rücksichtsloser Anführer der Feuernation beschrieben, der von jedem verlangt, seinen unmöglichen Standards gerecht zu werden, insbesondere von seinem Teenager-Sohn Prinz Zuko.Kim gesellt sich zu den bereits angekündigten Serienstars Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley und Dallas Liu. Cormier wird die Rolle des Aang übernehmen, während Kiawentiio Katara spielen wird. Ousley wird Sokka spielen und Liu wird Zuko verkörpern.Die Schöpfer der Originalserie, Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko, waren ursprünglich damit beauftragt, die Serie für Netflix zu entwickeln, gaben aber im August 2020 bekannt, dass sie nicht mehr beteiligt sind. Seitdem haben sie einen neuen Deal mit Nickelodeon bekannt gegeben, um die Avatar Studios zu gründen, die neue Zeichentrickserien und -filme entwickeln werden, die im «Avatar»-Universum spielen.

