«Schau in meine Welt!»: KiKA zeigt vier neue Folgen

TV-News

In jeder Episode erzählt ein Kind von seinen besonderen Lebensumständen.

Der KiKA setzt die Reihe «Schau in meine Welt!» mit neuen Folgen fort. Die erste von vier neuen Episoden läuft am Sonntag, den 7. November um 20.30 Uhr. Anschließend geht es immer sonntags mit den verbleibenden Ausgaben weiter. Neben der TV-Ausstrahlung gibt es die jeweils neue Folge auch auf KiKA.de und im KiKA-Player.In «Schau in meine Welt!» sollen Kinder die Möglichkeit bekommen, einen Einblick in das Leben von anderen Kindern zu erhalten und durch den Blick über den Tellerrand Verständnis für verschiedenste Lebensumstände lernen. In den vier neuen Episoden steht beispielsweise ein blinder Junge im Mittelpunkt, der nicht nur Klavier, sondern auch Fußball spielt.Darüber hinaus lernen die Zuschauer, wie es ist, in einer Großfamilie zu leben, einen aktiven Vulkan in der Nachbarschaft zu haben und wie sich die Hochwasser im Sommer auf das Leben eines Jungen und seiner Familie ausgewirkt hat.