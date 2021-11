«Hochzeit auf den ersten Blick» liefert stabil ab

Quotennews

Seit 2020 ist «Hochzeit auf den ersten Blick» bei Sat.1 eine Primetime-Show und seit Beginn liefert das Format gute Zahlen ab.

Alles begann am 4. November 2020, als Sat.1 das erste Mal die Showin die Primetime schickte. Mit 1,57 Millionen Zuschauern und 0,7 Millionen Zielgruppen-Fernsehenden lief der Abend ordentlich. Gestern, am 3. November 2021, verbesserte das Format die Vorjahresleistung sogar leicht. Mit 1,68 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 6,8 Prozent wird beim Bällchensender noch jeder mit der Kuppelshow im Hochzeitsformat zufrieden sein. In der Zielgruppe ging die Reichweite im Vergleich zum Vorjahr etwas zurück hingegen.Hier schmälerte sich das Interesse auf 0,67 Millionen Fernsehende zwischen 14 und 49 Jahren, was jedoch nur auf den ersten Blick ein Rückschritt ist. Damals reichten die 0,7 Millionen nämlich zu 8,6 Prozent Marktanteil, während gestern 10,6 Prozent erreicht werden konnten. Somit verbesserte sich das Format im Verhältnis auch in dieser Kategorie. Im Anschluss an die Primetime sendete die bunte Kugel noch das Rückblick-FormatNach bereits einem ganzen Abend mit Hochzeiten, verweilten auch ab 23:10 Uhr noch gute 0,94 Millionen Zuschauer, die den Marktanteil auf 7,7 Prozent klettern ließen. In der Zielgruppe ging es jedoch sichtlich bergab und lediglich 0,23 Millionen Zuschauer hielten noch 7,6 Prozent des entsprechenden Marktes.