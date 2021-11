«Sex and the City»-Reboot kommt im Dezember auch nach Deutschland

TV-News

Der Bezahlsender Sky zeigt «And Just Like That…» mit Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis

Vor einem Monat gab HBO Max bekannt, dass man das Reboot von, für das noch immer Dreharbeiten stattfinden, noch vor dem Jahreswechsel zeigen werde ( Quotenmeter berichtete ). Die Verwertungsrechte in Deutschland liegen für HBO-Inhalte bekanntlich bei Sky, weswegen der Bezahlsender nun ebenfalls einen Termin nannte., so der Name des Revivals der einstigen Erfolgsserie, wird wie in den USA ebenfalls im Dezember an den Start gehen. Ein genaues Datum steht jedoch noch nicht fest.Die Neuauflage folgt Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) und Charlotte (Kristin Davis) auf ihrem Weg von der komplizierten Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 30ern zu der noch komplizierteren Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 50ern. In weiteren Rollen sind Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson und Evan Handler zu sehen.Parker, Davis und Nixon fungieren gemeinsam mit Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi und Michael Patrick King als Executive Producer. Zu den Autoren zählen neben King und Rottenberg auch Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff und Elisa Zuritsky. Ein genaues Erscheinungsdatum bei Sky Comedy und auf dem Streamingdienst Sky Ticket soll „in Kürze“ kommuniziert werden, wie Sky mitteilte. Bis dahin können sich Fans der Originalserie alte Folge bei Sky Ticket anschauen. Ab 1. Dezember stehen dort auch die beiden Kinofilme «Sex and the City – Der Film» und «Sex and the City 2» zur Verfügung.