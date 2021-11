SYFY bringt «Chucky»-Serie im Januar nach Deutschland

TV-News

Vor wenigen Wochen feierte die Serie basierend auf der berühmten Horror-Filmreihe in den USA Premiere, kurz nach dem Jahreswechsel wird sie auch hierzulande zu sehen sein.

Viele kennen die Mörderpuppeals Horror-Filmreihe, die 1988 mit dem Original «Child’s Play» begann und von der es mittlerweile sieben Filme gibt. Zuletzt erschien 2017 «Cult of Chucky» unter der Regie von Don Mancini, der auch als Erfinder von Chucky gilt. Mancini ist es auch, der seine Filmfigur für das Fernsehen adaptierte und eine achtteilige Serie für die US-Sender Syfy und USA Network produzierte. Vor gut vier Wochen feierte die Serie mit dem schlichten Titelihre Premiere. Nun hat NBCUniversal auch einen Start für Deutschland angekündigt, ohne ein genaues Datum zu nennen. Fest steht nur, dass «Chucky» ab Januar 2022 bei SYFY ins Programm kommen soll.In der Serie wird eine idyllische amerikanische Kleinstadt ins Chaos gestürzt, nachdem eine „Good Guy“-Puppe auf einem Flohmarkt aufgetaucht ist. Kurz darauf werden die Bewohner mit einer Reihe von grausamen Morden konfrontiert, die tief verwurzelte Heucheleien und verborgene Geheimnisse ans Licht bringen. In der Zwischenzeit schleichen sich alte Freunde und Feinde aus Chuckys Vergangenheit in seine neue Welt und drohen, die Wahrheit hinter Chuckys mysteriöser Herkunft als scheinbar normales Kind, das zu einem berüchtigten Monster wurde, aufzudecken.Neben Chucky stehen Zackary Arthur, Björgvin Arnarson, Alyvia Alyn Lind, Teo Briones und Devon Sawa vor der Kamera. Außerdem nehmen Jennifer Tilly («Chucky und seine Braut», «Chuckys Baby», «Curse of Chucky», «Cult of Chucky»), Alex Vincent («Chucky – Die Mörderpuppe», «Chucky 2 – Die Mörderpuppe ist wieder da», «Curse of Chucky», «Cult of Chucky»), Fiona Dourif («Cult of Chucky») und Christine Elise («Chucky 2 – Die Mörderpuppe ist wieder da») ihre Rollen aus der Filmreihe wieder auf. Ausführende Produzenten sind Serienschöpfer Don Mancini, David Kirschner, Nick Antosca, Alex Hedlund und Harley Peyton. Mancini ist außerdem Autor und Showrunner und führte bei der ersten Folge Regie.