Vorletzte Blind-Auditions-Ausgabe unterliegt RTL

Quotennews

Der Fernsehsender ProSieben schnitt aber deutlich besser ab als vor einer Woche.

In diesem Jahr haben ProSieben und Sat.1 den Output an Blind-Audition-Ausgaben beierhöht. Die Castingshow, die donnerstags bei ProSieben läuft, wollten dieses Mal 2,11 Millionen Fernsehzuschauer sehen. Die Sendung mit Mark Forster, Nico Santos, Sarah Connor und Johannes Oerding erzielte in Woche fünf 7,8 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum rangierte man mit 0,96 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren nur den zweiten Platz. «RTL Aktuell Spezial» sorgte für 0,97 Millionen. Der Marktanteil der Musikshow belief sich auf fantastische 14,5 Prozent.„Vanessa Mai privat wie nie“, lautete die Titelschlagzeile der ProSieben-UnterhaltungsshowDas von Viviane Geppert moderierte Magazin erreichte ab 22.45 Uhr 1,19 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil lag bei 7,5 Prozent. Die einstündige Sendung konnte die Werte des Vorprogramms halten und konnte sich über 0,54 Millionen jungen Zuschauern freuen, der Marktanteil wurde dieses Mal mit fantastischen 13,5 Prozent beziffert.undwurden bis 01.45 Uhr ausgestrahlt. Die zwei Sendungen verzeichneten 0,48 und 0,28 Millionen Fernsehzuschauer, wovon 0,19 und 0,10 Millionen junge Menschen erreicht wurden. Die Marktanteile bei den Werberelevanten blieben mit 8,9 und 7,7 Prozent im mäßigen Bereich, bei den über 50-Jährigen verbuchte ProSieben fantastische 5,7 und 6,1 Prozent.