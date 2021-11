«Eternals»: Verbot in zahlreichen Staaten

Kino-News

Das Werk von Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao wird aufgrund eines homosexuellen Superhelden nicht gezeigt.

Der neue Marvel-Spielfilm, in dem der erste homosexuelle Superheld des Marvel Cinema Universe auftritt, wurde unter anderem in Saudi-Arabien und mehreren anderen arabischen Ländern aus der Golfregion verboten. Regisseurin Chloé Zhao hat in mehreren Interviews gesagt, dass sie Marvel gegenüber den Wunsch geäußert hat, den Film nicht zu ändern. Es ist das erste Mal, dass ein Film der Marvel Studios ein gleichgeschlechtliches Paar zeigt – und eines der wenigen Male, dass ein Superheldenfilm eine LGBTQ-Figur im Titel hat.In der arabischen Welt werden Filme, die Sex, Homosexualität und religiöse Themen behandeln oder enthalten, routinemäßig gekürzt, um die Zensurbestimmungen einzuhalten. In diesem Fall war Disney jedoch offenbar entweder nicht willens oder nicht in der Lage, die von der Zensur geforderten Änderungen vorzunehmen.Es wird davon ausgegangen, dass die Zensurbehörden unter anderem in Singapur dem Verleiher die Möglichkeit gaben, die „anstößigen“ Szenen, die eine gleichgeschlechtliche Familie und einen gleichgeschlechtlichen Kuss zeigen, herauszuschneiden, um möglicherweise eine niedrigere Einstufung zu erhalten. In Singapur ist der Spielfilm erst ab 18 Jahren zu sehen.