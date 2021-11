Der letzte im Cockpit: Auch Joey Heindle steigt ins Gokart

TV-News

Die insgesamt acht Promi-Teams werden von den Moderatoren und Moderatorinnen von «Grip – Das Motormagazin» unterstützt.

Vor wenigen Tagen verriet RTLZWEI die Teilnehmer für das am Sonntag und Montag (7. und 8. November) stattfindende Live-Event Quotenmeter berichtete ). Ein Teilnehmer fehlte allerdings in der Liste noch, denn Lucas Cordalis wurde bislang nur mit einem Überraschungspartner gelistet. Am Freitagvormittag hat der Grünwalder Sender das Geheimnis nun gelüftet. Sänger und Ex-Dschungelkönig Joey Heindle wird mit dem Sohn des Schlagersängers Costa Cordalis ein Team bilden und unter anderem gegen Andrej Mangold, Elena Miras und Joey Kelly antreten.Die weiteren Teilnehmer, mit denen sich Heindle und Cordalis, die privat gut befreundet seien, messen müssen, sind Davina und Shania Geiss, Tobias Wegener (gemeinsam mit Elena Miras), Lutz Schweigel und Liza Waschke, Peter Wollny und Schwager Florian Köster, Narumol David (gemeinsam mit Andrej Mangold), «Prince Charming» Kim Tränka und seinen Partner Maurice Schmitz sowie Joey Kelly und Sohn Luke.Hamid Mossadegh, Matthias Malmedie, Cyndie Allemann, Det Müller, Helge Thomsen, Niki Schelle, Philipp Kaess, Jens Kuck und Lina van de Mars aus dem originalen «Grip»-Ensemble sind Sonntag und Montag dabei und unterstützen die Teams mental und auf der Kartbahn. RTLZWEI verspricht zudem in der Boxengasse „prominenten Support“.