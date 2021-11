«Die Gegenteilshow» endet mit Staffelbestwert

Quotennews

Auch wenn weiterhin viel Luft nach oben war und die erste Staffel deutlich besser lief, war an diesem Abend zumindest eine leichte Steigerung möglich.



Zum Abschluss der Staffel waren bei deram gestrigen Abend Alexander Herrmann, Lilly Becker, Nelson Müller, Thorsten Bär, Viviane Geppert und Oliver Pocher zu Gast. Zum letzten Mal in diesem Jahr stellte Moderator Daniel Buschmann Spiele wie Schwerathletik oder laute Post vor. In der Vorwoche hatte sich das Publikum auf den bisherigen Staffelbestwert von 0,97 Millionen Menschen vergrößert. Dies entsprach einer mauen Quote von 3,9 Prozent. Bei den 0,43 Millionen Umworbenen fiel Sat.1 hingegen auf einen soliden Marktanteil von 7,2 Prozent zurück.Mit 1,02 Millionen Fernsehenden wurde am gestrigen Abend die Reichweite der vergangenen Woche noch einmal übertroffen. Erstmals seit dem Sendeplatzwechsel knackte der Sender nun wieder die eine Million-Marke. Der Marktanteil hielt sich konstant bei 3,9 Prozent. Auch bei den 0,54 Millionen Jüngeren stellte man mit guten 8,5 Prozent den Staffelrekord auf.hatte in der Vorwoche geschwächelt und rettete sich nun auf 0,69 Millionen Zuschauer und einen akzeptablen Marktanteil von 4,4 Prozent. Bei den 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerte man sich auf 8,6 Prozent.Der Schwestersender ProSieben zeigte den Superheldenfilmund überzeugte mit diesem Programm 1,14 Millionen Filmfans. Mit dieser Reichweite befand man sich exakt im Senderschnitt von 4,2 Prozent. Bei den 0,63 Millionen Werberelevanten wurden gute 9,6 Prozent Marktanteil gemessen. Mit einer Reichweite von 0,92 Millionen Menschen erhöhte der Actionthriller «Jack Reacher: Kein Weg zurück» ► auf eine hohe Quote von 5,7 Prozent. Die Sehbeteiligung der 0,35 Millionen Jüngeren sank hingegen auf passable 8,1 Prozent.