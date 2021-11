VOX adaptiert «Love in Real Life»

TV-News

In dem französischen Original-Format geht es um Partner, die sich bislang nur aus dem Internet kannten und sich nun im echten Leben treffen wollen.

Laut einem von VOX bestätigten Bericht von ‚DWDL‘ arbeitet der Kölner Sender derzeit an der Adaption eines neuen Dating-Formats, das seinen Ursprung in Frankreich hat und dort unter dem Titel «Et si on se rencontrait?» (Was ist, wenn wir uns treffen?) zu sehen ist. International läuft die Sendung unter dem Titel. Im Mittelpunkt des Formats stehen darin Menschen, die sich bislang nur aus dem Internet kennen und sich nun im echten Leben treffen wollen.Konkret geht es um Menschen, in den sozialen Netzwerken, in einem Chatroom oder über eine Dating-App kennengelernt haben, aber noch keine Gelegenheit hatten sich Angesicht zu Angesicht kennen zu lernen. VOX möchte gemeinsam mit der Produktionsfirma Endemol Shine Germany diese Kennenlerngeschichten erzählen und ein erstes Treffen „ganz besonders“ gestalten. „In einer außergewöhnlichen Location“ soll der Startschuss für eine „einzigartige Lovestory“ fallen. Endemol Shine Germany sucht derzeit nach Bewerbern für das Dating-Format.Wann es die Sendung ins Programm von VOX schafft, ist noch nicht bekannt. Weitere Informationen möchte VOX zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen. Zuletzt probierte sich VOX bereits an einem europäischen Datingformat, das Menschen mit Beeinträchtigung in den Mittelpunkt stellte. Mit «Besonders verliebt», das auf dem britischen Format «The Undateables» basiert. Die Einschaltquoten bleiben allerdings hinter den Erwartungen zurück und bewegten sich zwischen 3,0 und 5,1 Prozent in der Zielgruppe. Die Reichweite belief sich durchschnittlich auf 0,68 Millionen Zuschauern ab drei Jahren.