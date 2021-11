Neue Gesichter für «Perry Mason»

US-Fernsehen

Die HBO-Drama-Serie mit Matthew Rhys geht weiter.

Matthew Rhys, bekannt aus «Brothers and Sisters» und «The Americans», steht bald wieder für die HBO-Serievor der Kamera. Die Produktionsfirma hat insgesamt sieben neue Darsteller unter Vertrag genommen. Katherine Waterston («Alien: Covenant») nimmt an Staffel zwei als Hauptdarstellerin teil, während Diarra Kilpatrick aus Staffel aus zum Hauptcast aufgestiegen ist.Peter Mendoza («NCIS», «Shooter»), Hope Davis («Your Honor», «Love Life»), Jon Chaffin («BMF», «The Haves and the Have Nots»), Fabrizio Guido («Mr. Iglesias»), Onohoua Rodriguez («Veronica Mars», «The Shield») und Jee Young Han («Zoey's Extraordinary Playlist», «Bless the Harts») werden alle in wiederkehrenden Rollen zu sehen sein.«Perry Mason» basiert auf den von Erle Stanley Gardner geschaffenen Charakteren und wird von Jack Amiel und Michael Begler geschrieben, die auch als Co-Showrunner und ausführende Produzenten fungieren.