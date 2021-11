Comicladen: München 1945

Comic-Laden

Sabrina Schmatz' Maga wurde in einer neuen Version heraus gegeben. Das Werk wurde besonders für das Artwork beim ICOM-Comic-Preis geehrt.

Die packende Liebesgeschichte ‚München 1945‘ in Form eines Mangas, geschrieben und gezeichnet von Sabrina Schmatz, wird nun in einer Gesamtausgabe in zwei Bänden neu aufgesetzt. Der erste Band ist bereits am 26. Oktober 2021 beim Carlsen Verlag erschienen und der zweite Band erscheint am 3. Mai 2022. Der Manga ist schon ab 14 Jahren geeignet. Die bisherigen sechs Einzelbände sind beim Verlag Schwarzer Turm veröffentlicht und 2017 mit dem ICOM-Independent-Comic-Preis in der Kategorie "Herausragendes Artwork" ausgezeichnet worden. Nun wird die Geschichte in einer erweiterten Gesamtausgabe neu herausgegeben.Die Liebesgeschichte München 1945 spielt kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und beginnt zum Zeitpunkt der Kapitulation Deutschlands. Als die amerikanischen Soldaten eintreffen, verteilen sie zunächst zur Begrüßung Schokolade, wodurch sich die Deutsche Konstanze und der amerikanische Soldat Daniel kennenlernen. Konstanze empfindet den Einmarsch der amerikanischen Soldaten als Befreiung, jedoch bringen die Anwohner den Soldaten gemischte Gefühle entgegen. Auch Konstanze ist über die Behandlung der Menschen entsetzt, fragt sich aber, ob das deutsche Volk es nicht verdient hätte. Von Anfang an stimmt die Chemie zwischen Konstanze und Daniel. Auch bei emotionalen Konflikten mit einem Offizier steht Daniel Konstanze bei.Daniel wird als Frauenheld eingeführt doch, jedoch ist er von Beginn an von Konstanze angetan und unterstützt sie auch gegen seinen Vorgesetzten. Er wird als charmant dargestellt und wird mit einer sehr aussagekräftigen Mimik gezeigt. Konstanze hingegen ist eine junge Münchnerin mit gemischten Gefühlen. Zwar war sie vom Ende des Krieges und vom Einmarsch der Amerikaner erleichtert, sieht aber auch das fortbestehende Leid der Einwohner.Der Manga ist vollständig mit Bleistift gezeichnet und setzt viel Wert auf die Details. Zudem ist die Mimik der Charaktere sanft gezeichnet und vermittelt überzeugend ihre Emotionen. Die eher skizzenartig anmutenden Bilder vermitteln die gewollte düstere Stimmung der Geschichte und runden die Geschichte ab. Diese mitreißende Liebesgeschichte überzeugt mit ihren hervorragenden Zeichnungen und ihren vielschichtigen Charakteren in einer gut geschichtlich recherchierten Szenerie von 1945. Zwar sind die Sprechblasen der Amerikaner auf Englisch, allerdings findet man unter dem jeweiligen Bild eine deutsche Übersetzung.Insgesamt ist der Manga ‚München 1945‘ ein sehr lesenswertes und künstlerisch hochwertiges Werk von Sabrina Schmatz, das seine Leser mit auf eine Reise in das Jahr 1945 nimmt.