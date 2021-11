Blockbuster-Battle

In diesem Battle wird jede Humorfarbe bedient. Wer kann sich im Battle durchsetzen? Eines steht aber schon jetzt fest: einschalten und loslachen!

(RTL, 20:15 Uhr)Josephine ist eine erstklassige Trickbetrügerin, die reiche Männer easy um den Finger wickelt. Die ungeschickte Penny hat ihre eigene Masche, den Herren das Geld zu stehlen. Kurzerhand verbünden sich die beiden. Josephine nimmt Penny unter ihre Fittiche und macht aus ihr einen Profi. Als ein Konkurrenzkampf entsteht, gibt's nur eine Lösung: Wer zuerst an das Vermögen des Tech-Milliardärs Thomas kommt, darf das Revier für sich allein beanspruchen. Für Quotenmeter ist vor allem der Cast überzeugend gewesen. Der Film „punktet mit einer hervorragend aufgelegten Anne Hathaway, einer auf ihre Stärken reduzierten Rebel Wilson und mit flottem Tempo“.Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 4IMDb User Rating: 5(ProSieben, 20:15 Uhr)Ryan Reynolds schlüpft zum zweiten Mal ins Lederkostüm: Als Deadpool auf den knallharten Schurken Cable trifft, sieht er sich gezwungen, Werte wie Freundschaft und Familie zu überdenken. Kurzerhand trommelt er seine eigene Crew an Superhelden zusammen. Die X-Force setzt alles daran, dem übermächtigen Cable den Garaus zu machen. Quotenmeter zog dieses Fazit in seiner Kino-Kritik : „«Deadpool 2» ist größer als sein Vorgänger aus dem Jahr 2016. Das kann, je nach Erwartungshaltung, schon genügen.“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8(Sky Comedy, 20:15 Uhr)Scheinehe mit Hindernissen: Adam Sandler und «King of Queens»-Star Kevin James feiern in dem deftigen Komödienspaß als taffe Feuerwehrmänner ihr unfreiwilliges Coming-out. - Um sich Rentenansprüche zu sichern, beschließen die Feuerwehrleute Chuck und Larry (Adam Sandler, Kevin James), auf dem Papier eine schwule Ehe einzugehen. Dumm nur, dass das nicht reicht: Damit kein Betrugsverdacht aufkommt, müssen die beiden überzeugten Heteros tatsächlich als Paar zusammenleben. Mit ungeahnten Folgen.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 4IMDb User Rating: 6