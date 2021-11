«The Masked Singer» zeigt sich unbeeindruckt

Quotennews

Trotz 13,8 Millionen «Wetten, dass..?»-Zuschauern lies sich «The Masked Singer» nicht beeindrucken. «Das Supertalent» hingegen landet ganz tief.

Am gestrigen Samstag hätte wohl jeder verstanden, dassoder jede andere Show keinen grandiosen Abend erlebt. Bei insgesamt 13,8 Millionen Zuschauern und über 4 Millionen Zielgruppe-Zuschauern schaute mehr oder weniger die halbe Zuschauerschaft einen Sender. Sich daneben zu positionieren ist kein leichtes Unterfangen, dass ProSieben jedoch mit Bravour meisterte. Allgemein kann sich der Unterföhringer Sender über eine sehr erfolgreiche Staffel freuen.Gestern wollten das Masken-Format noch immer exzellente 2,20 Millionen Zuschauer sehen, also im Vergleich zur Vorwoche (2,72 Millionen) nur marginal weniger. Der Marktanteil von 7,1 Prozent fiel hingegen etwas. Doch die Sektkorken endgültig zum Knallen gebracht haben dürfte das Ergebnis aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Trotz des ZDF-Erfolgs sicherte sich «The Masked Singer|» gestern 1,12 Millionen Zielgruppen-Zuschauer und damit einen bockstarken Marktanteil von 12,8 Prozent. Einfach gerechnet schauten also knapp zwei Drittel der gesamten Zielgruppen-Zuschauerschaft gestern entweder ZDF oder ProSieben.Wohl endgültig auf dem Abstellgleis dürfte sichbei RTL befinden. Die einst absolute Top-Quoten-Show beim Kölner Sender lieferte gestern einen Katastrophen-Abend vor nur 0,87 Millionen Zuschauern ab. Aus der klassischen Zielgruppe wollten das Format gerade einmal 0,26 Millionen Zuschauern sehen, wodurch sich ein Marktanteil von schlechten 2,9 Prozent einstellte. Insgesamt landete das Format bei 2,4 Prozent Anteil am Gesamtmarkt. Dass es unmöglich gewesen wäre, sich neben «Wetten, dass..?» ordentlich zu präsentieren widerlegt ProSieben , also RTL, wo soll es noch hingehen mit dem «Supertalent»?