Der Sportcheck gibt darüber hinaus Termine für die Topspiele im Free-TV der 2. Bundesliga bekannt und sowie die Paarungen des DFB-Pokals, die im Ersten live zu sehen sein werden. Zudem sind Frauen im Männerfußball dank Claudi Neumann ein Thema.

Die Programm-Highlights der kommenden Tage:

Viel Eishockey steht am kommenden Wochenende an. Beim Deutschland-Cup in Krefeld trifft die Eishockey-Nationalmannschaft der Männer auf Russland, die Slowakei und die Schweiz. Alle sechs Partien des Turniers zeigt Magenta TV, ebenso die Olympia-Qualifikation der Frauen zeitgleich vom 11. bis 14. November in Füssen, wenn die Damen Deutschlands auf Dänemark, Italien und Österreich treffen. Nur das Siegerteam des Turniers fliegt Anfang 2022 zu den Winterspielen nach Peking. Die Konferenz der Partien gibt es bei Magenta TV auf dem Kanal Sport MyTeamTV kostenfrei zu sehen.Auch wenn es noch ein Weilchen hin ist: Die ARD kündigte jetzt bereits an, in der dritten Runde des Fußball-DFB-Pokals am 18. Januar 2022 die Partie FC St. Pauli Hamburg Borussia Dortmund und tags danach das Stadtduell Hertha BSC gegen Union Berlin live im Free-TV zu zeigen. Anstoß ist jeweils um 20.45 Uhr. Im Anschluss gibt es jeweils Zusammenfassungen der anderen Achtelfinal-Partien zu sehen. Unter anderem vom letzten verbliebenen Drittligateam und auch einzigen bayerischen Vertreter 1860 München gegen Karlsruher SC und von Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach.Näher liegen die Spieltage 16 bis 21 (die ersten zumindest) in der 2. Fußball-Bundesliga. Sport1 wird am Samstagabend, den 4. Dezember, als Vorab-Nikolaus-Geschenk die Partie FC St. Pauli gegen Schalke 04 live im Free-TV übertragen, eine Woche später Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli - und damit erneut die Hamburger... Die sind auch zum Jahresabschluss am 18. Dezember zu sehen: Allerdings der HSV gegen – wiederum – Schalke 04. Ins neue Jahr – kurz vor dem Pokal – startet Sport1 am 15. Januar 2022 mit Darmstadt 98 gegen den Karlsruher SC. Am 22. Januar zeigt der Sender Erzgebirge Aue gegen Schalke 04, danach ist wieder St. Pauli an der Reihe.Daniel von Busse übernimmt ab sofort die Leitung der Stabsstelle Sportrechte im ZDF . Er folgt damit auf den langjährigen Sportrechtebeauftragten Michael Amsinck, der altersbedingt aus dem Amt geschieden ist. Von Busse, früher in verschiedenen Funktionen für Sport1 tätig, tritt in seiner neuen Funktion als ZDF-Sportrechtebeauftragter zudem am 1. Januar 2022 in die Geschäftsführung der SportA ein, der gemeinsamen Sportrechteagentur von ARD und ZDF.Im neuen "journalist", dem Magazin für Journalist*innen, fordert die ZDF-Sportreporterin Claudia Neumann eine Gleichberechtigung im Fußball und das Selbstverständnis, dass auch eine Frau ein EM-Finale der Männer kommentieren könne. Im Interview in der November-Ausgabe sagt Neumann unter anderem: "Wir wollen keine Exoten mehr sein!" Die heute 57-Jährige begleitete 2016 als erste Frau ein Spiel des männlichen Geschlechts im TV – und sieht sich seitdem immer wieder unfreundlichen Kommentaren in den sozialen Medien ausgesetzt. Neumann lässt kein gutes Haar an den Fußball-Verbänden, weil die letzten Sommer bei der EM in München untersagten, dass Stadion in München in Regenbogenfarben zu beleuchten: Als Zeichen für Vielfalt und Toleranz.* Montag, 18.00 Uhr: Main Tour (Snooker, English Open, Finale, Eurosport)* Montag, 19.00 Uhr: Würzburger Kickers - Eintracht Braunschweig (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Montag, 21.45 Uhr: Doppelpass (Fußball, Talkshow zur 2. Bundesliga, Sport1)* Dienstag, 20.00 Uhr: Allianz Volley Stuttgart - 1. VC Wiesbaden (Volleyball, Bundesliga der Damen, Sport1)* Dienstag, 21.00 Uhr: Juventus Turin - VfL Wolfsburg (Fußball, Champions League der Damen, DAZN)*Mittwoch, 19.05 Uhr: u.a. Frisch Auf Göppingen - SC Magdeburg (Handball, Bundesliga, Sky)* Mittwoch, 21.00 Uhr: Olympique Lyon - FC Bayern München (Fußball, Champions League der Damen, DAZN)* Mittwoch, 22.00 Uhr: GolfTV Weekly (Magazin, Eurosport)* Donnerstag, 13.35 Uhr: Cyclocross (Radrennen der Damen, Eurosport)* Donnerstag, 17.00 Uhr: Deutschland - Österreich (Eishockey, Frauen, Olympia-Qualifikation aus Füssen, Magenta TV)* Donnerstag, 19.30 Uhr: Deutschland - Russland (Eishockey, Deutschland-Cup aus Krefeld, Sport 1 und Magenta TV)* Donnerstag, 20.45 Uhr: Deutschland - Liechtenstein (Fußball, WM-Qualifikation, RTL)* Donnerstag, 22.00 Uhr: Charles Schwab Cup Championship (Golf, PGA-Turnier aus Phoenix, Sky)* Donnerstag, 22.40 Uhr: u.a. Irland - Portugal (Fußball, WM-Qualifikation, Highlights, RTL)* Freitag, 17.45 Uhr: Deutschland - Polen (Fußball, U21, EM-Qualifikation, ProSieben Maxx)* Freitag, 18.00 Uhr: Budenzauber Emsland (Fußball, Hallenturnier mit Altstars, Sport1)* Freitag, 19.30 Uhr: Großer Preis von Brasilien (Formel 1, Motorsport, Qualifying, Sky)* Freitag, 20.45 Uhr: u.a. Italien - Schweiz (Fußball, WM-Qualifikation, DAZN)* Samstag, 14.00 Uhr: Bayern München - VfL Wolfsburg (Fußball, Bundesliga, Frauen, NDR)* Samstag, 14.00 Uhr: Grand Slam (Darts aus Wolverhampton, Sport 1)* Samstag, 16.50 Uhr: Parallelslalom (Ski Alpin, Weltcup aus Lech-Zürs, Damenrennen, Eurosport)* Samstag, 17.45 Uhr: evtl. Fresno State Bulldogs - New Mexico Lobos (Football, NCAA, ProSieben Maxx)* Samstag, 18.00 Uhr: SG Flensburg - Rhein-Neckar Löwen (Handball, Bundesliga. ARD)* Samstag, 18.00 Uhr: Deutschland - Schweiz (Eishockey, Deutschland-Cup, Sport1)* Sonntag, 11.00 Uhr: Grand Prix von Valenca (Motorras-WM, Servus TV)* Sonntag, 13.30 Uhr: Cyclecross (Radrennen der Damen aus Tabor in Tschechien, Eurosport)* Sonntag, 14.25 Uhr: Deutschland - Slowakei (Eishockey, Deutschland-Cup, Sport1)* Sonntag, 16.15 Uhr: Parallelslalom (Ski Alpin, Weltcup aus Lech-Zürs, Herrenrennen, Eurosport)* Sonntag, 18.00 Uhr: Armenien - Deutschland (Fußball, WM-Qualifikation, RTL)* Sonntag, 18.00 Uhr: Chemnitz 99er - Bayern München (Basketball, Pokal, Magenta TV)* Sonntag, 18.55 Uhr: evtl. Tennessee Titans - New Orleans Saints (Football, NFK, ProSieben Maxx)