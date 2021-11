«Wetten, dass..?» zerstört die Konkurrenz

Quotennews

Mit sagenhaften Einschaltquoten sichert Gottschalk dem Zweiten ein erfolgreiches «Wetten, dass..?»-Jubiläum nach 40 Jahren.

Die letzte Ausgabelief im Zweiten am 13. Dezember 2014 und nach knapp sieben Jahren ist die Show mit Altmeister und Moderationslegende Thomas Gottschalk zurück im Samstagabend-Programm. Das 40-Jährige Jubiläum der Show bot Anlass zu einem Comeback und Gottschalk sicherte sich mit ABBA, Helene Fischer, Joko & Klaas oder Heine Ferch ein gewohnt starkes Prominenten-Team auf seiner legendären «Wetten, dass..?»-Couch.Doch zu den Fakten des gestrigen Abends. Es muss gar nicht erwähnt werden, dass sich die erwähnte letzte Ausgabe von «Wetten, dass..?» mit 9,27 Millionen Zuschauern einen gebührenden Abschied lieferte, denn die gestrige Ausgabe pulverisierte derartige Quoten mit Leichtigkeit. Ganze 13,8 Millionen Zuschauern wollten das Wett-Format gestern Abend sehen, wodurch sich das Zweite über einen fulminanten Marktanteil von 45,7 Prozent freuen konnte. Auch in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen war das 40. Jubiläum mehr als ein voller Erfolg.Hier schalteten 4,34 Millionen Zuschauer zu Gottschalk und Co. ein, ein absurd genialer Marktwert von 50,2 Prozent. Mit diesen Zahlen verdoppelte das ZDF kurzerhand die Reichweite der am zweit meistgesehenen Show des gestrigen Tages, der «Tagesschau» um 20 Uhr. Hierzu schalteten 7,02 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Mit diesen Zahlen im Gepäck muss sich das ZDF nun überlegen, ob das Jubiläum nicht viel zu gut lief, um nicht wieder mehr «Wetten, dass..?» zu produzieren.