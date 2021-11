Zum Ende der Blind-Auditions steigert sich «The Voice» weiter

Quotennews

ProSieben und RTL machten dem Sender mit einem Filmeabend nicht allzu große Konkurrenz.



In Sat.1 stand am gestrigen Abend der letzte Teil der Blind-Auditions vonan. Am Donnerstag hatte sich die Castingshow bei ProSieben wieder auf 2,11 Millionen Fernsehende nach oben gerettet. Der Schwestersender setzte den Trend fort und so erzielten die 2,36 Millionen Zuschauer gestern nun sehr hohe 8,0 Prozent Marktanteil. Von zuletzt 0,96 Millionen Umworbenen ging es leicht nach unten auf 0,93 Millionen. Der Sender ergatterte weiterhin eine starke Quote von 11,6 Prozent.Derweil lieferte ProSieben einen recht zufriedenstellenden Filmeabend ab. Los ging es mit dem Superheldenfilm «Deadpool 2» ► , der 1,41 Millionen Fernsehende lockte und somit auf gute 4,6 Prozent Marktanteil kam. Die 0,82 Millionen Jüngeren landeten mit 9,8 Prozent Marktanteil noch knapp über dem Senderschnitt. Weiter ging es ab 22,30 Uhr mit. Weiterhin blieben 0,53 Millionen Filmfans auf dem Sender, was eine passable Sehbeteiligung von 3,9 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,32 Millionen Werberelevanten wurden noch solide 9,1 Prozent eingefahren.RTL überzeugte hingegen mit der Free-TV-Premiere der Komödienicht. Auch wenn man mit einer Reichweite von 1,44 Millionen Menschen knapp vor der Konkurrenz lag, entsprach dies für den Sender lediglich schwachen 4,5 Prozent. Bei den 0,76 Millionen 14- bis 49-Jäheigen standen zudem mäßige 8,7 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Mit dem Actionfilm «Baby Driver» ► blieben nur noch 0,73 und 0,32 Millionen Jüngere dran. Folglich endete der Abend hier mit niedrigen Werte von 4,4 sowie 7,1 Prozent.