«GRIP  Promi Kart Masters» überzeugt zum Auftakt nur wenige Zuschauer

Quotennews

Zuvor lief das gleichnamige Motormagazin mit den besten Quoten seit einem halben Jahr. Doch auch dies reichte nicht, um die neue Show weiter nach oben zu drücken.



läuft sonntags bei RTLZWEI ab 18.15 Uhr. Das Interesse an dem Magazin ist meist rechts gut und fast jeden Sonntag liegen die Quoten im grünen Bereich. So schalteten diese Woche mit 0,94 Millionen Fernsehenden noch einmal 200.000 Zuschauer mehr als in der Vorwoche ein. Höher war die Reichweite zuletzt im Mai gewesen. Für den Sender entsprach dies einem hohen Marktanteil von 3,6 Prozent. Auch bei den 0,40 Millionen Jüngeren freute sich der Sender mit starken 6,5 Prozent über das beste Ergebnis seit Monaten.Aufgrund des Erfolgs des Magazins versuchte sich der Sender nun an einem Spin-Off. Die Showgab es gestern zur Primetime erstmals zu sehen. Bei dem zweitägigen Live-Event in Duisburg treten insgesamt 16 Promis in acht Teams im Kartrennen gegeneinander an. Gestern war das Qualifying zu sehen, heute wird das eigentliche Rennen ausgestrahlt. Moderiert wird das Event von Kai Ebel und Christian Danner ist zusätzlich als Kommentator dabei.Doch im Anschluss an das Magazin verharrten lediglich 0,39 Millionen Neugierige auf dem Sender. Somit konnte ein deutlicher Rückgang auf maue 1,7 Prozent Marktanteil nicht verhindert werden. Dabei muss jedoch auch berücksichtigt werden, dass sich die Show über mehr als vier Stunden zog und die Zuschauerzahl zu Beginn sicher noch höher war. Doch auch in der Zielgruppe blieben im Schnitt lediglich 0,19 Millionen Umworbene übrig. Dies hatte eine niedrige Sehbeteiligung von 3,0 Prozent zur Folge.