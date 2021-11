Mauer Auftakt für die neue VOX-Show «Die Superzwillinge»

Quotennews

Auch die dritte Folge von «Princess Charming» lockte im Anschluss nur wenige Fernsehende auf den Sender.



Etwa 300.000 Zwillingspaare gibt es in Deutschland. Acht davon lud Amira Pocher in der neuen Showins Show-Haus ein. Auch die Teilnehmer warten zahlreiche sportliche Challenges und Wissensspiele. Dabei kommt es natürlich auf Strategie und den Zusammenhalt untereinander an. Welches Paar am Ende des Abends ausziehen muss, entscheiden die Kandidaten selbst. Nach sechs Ausgaben geht eines der Zwillingspaare als Gewinner mit einem Geldgewinn heraus.VOX lockte mit dem neuen Format zum Auftakt 0,63 Millionen Fernsehende. Folglich blieb der Sender bei einem schwachen Marktanteil von 2,3 Prozent hängen. Im Vergleich der privaten Sender lag man weit zurück und schob sich lediglich vor den Serienabend bei Kabel Eins. Ein wenig besser sah es in der Zielgruppe mit 0,28 Millionen Umworbenen aus. Doch auch hier war nicht mehr als eine maue Quote von 4,4 Prozent drin.In der Woche zuvor durfte die Kuppelshownoch zur Primetime im Doppelpack ran, nun startete eine Ausgabe ab 22.15 Uhr. Auf dem Gesamtmarkt hatte der Auftakt vor einer Woche ernüchternde Marktanteil von 1,6 sowie 2,0 Prozent bedeutet. Etwas besser sah es in der Zielgruppe aus, wo eine Steigerung von mauen 4,4 auf akzeptable 5,4 Prozent zu beobachten war. Gestern interessierten sich schließlich noch 0,27 Millionen Zuschauer für die dritte Folge, was miese 1,4 Prozent zu Folge hatte. Enttäuschende 2,6 Prozent Marktanteil wurden bei den 0,14 Millionen Werberelevanten verbucht.