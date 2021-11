ProSieben erhöht Joko & Klaas-Dosis

TV-News

Während die neue Staffel «Joko & Klaas gegen ProSieben» im Programm am Dienstag zu sehen sein wird, starten neue Folgen «Das Duell um die Welt» am ersten Samstag im Advent.

Derzeit läuft es für ProSieben am Samstagabend blendend, denn «The Masked Singer» fährt seit drei Wochen jeweils mehr als 24 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein und hat somit die Marktführerschaft von «Das Supertalent» von RTL übernommen. Die Maskeraden-Show läuft noch bis zum 20. November, ehe der Gewinner der nunmehr fünften Staffel feststeht. Die Nachfolge am Samstagabend hat der Unterföhringer Sender unterdessen ebenfalls schon geklärt und die Konkurrenz muss weiterhin gegen echte Show-Größen antreten.Ab dem 4. Dezember treten zur besten Sendezeit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in den Ring und streiten einmal mehr um den Weltmeistertitel. Inwerden einmal mehr prominente Freunde des Duos um den Globus geschickt. Die ehemaligen «Circus HalliGalli»-Moderatoren kämpfen derweil im Studio um die entscheidenden Punkte auf dem Weg zu Titel. ProSieben sendet die Studio-Spiele live. Moderiert wird die Sendung wie üblich von Jeannine Michaelsen.Damit erhöht sich die Joko&Klaas-Dosis bei ProSieben rasant, denn bereits ab Dienstag, 23. November, startet die neue Staffel, in der die beiden gegen ihren Sender um 15 Minuten Sendezeit spielen. Auch ein Weihnachtsspecial ist geplant.Zuletzt lief es für «Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas» sehr gut. Im November und Dezember 2020 sicherten sich zwei neue Ausgaben am Samstagabend jeweils 16,1 Prozent Marktanteil. Eine im Februar ausgestrahlte Ausgabe am ungewohnten Freitagabend holte dagegen „nur“ 12,8 Prozent. Keine Überraschung also, dass ProSieben in die erfolgreichere Samstagsprimetime zurückkehrt.