AppleTV+ startet in Südkorea

Der Markt ist dominiert von einheimischen Produktionen.

Der iPhone-Hersteller aus Kalifornien dringt nun auch in den südkoreanischen Markt vor. Apple startet seinen Dienst AppleTV mit einem eigenen Drama, da man vor Ort auf einheimische Ware steht. Die Seriebasiert auf dem gleichnamigen koreanischen Webcartoon und wurde von Kim Ji-Woon, einem der bekanntesten Filmemacher des Landes, umgesetzt.Ebenfalls in Planung ist, eine TV-Serienadaption des gefeierten historischen Romans von Lee Min Jin, der die herzzerreißende Geschichte der Einwanderung einer koreanischen Familie nach Japan schildert, in der Armut, Rassismus und Familientreue zentrale Themen sind. Zu den Star-Besetzungen gehören Lee Min Ho («The King: Eternal Monarch») und Oscar-Preisträgerin Youn Yuh-jung («Minari»).Der koreanische SVOD-Markt wird derzeit von Netflix vor den lokalen Plattformen Wavve und TVing angeführt. In einer öffentlichen Ansprache sagte Dean Garfield, Asia VP of Public Policy von Netflix, dass Korea möglicherweise der wettbewerbsintensivste Streaming-Markt der Welt ist. "Partnerschaften könnten sehr wichtig sein, denn Apple TV braucht Inhalte. Im Moment gibt es im Vergleich zu Netflix und Disney Plus nicht genug davon, also werden diese ein Schlüsselelement sein, damit Apple eine Nutzerbasis in Korea aufbauen kann", sagte Yves Gueron, Wirtschaftsprofessor an der Seoul National University, gegenüber lokalen Medien.