Thorsten Bär: Fußball und Comedy zu verbinden ist sehr schwer, aber machbar

Interview

Thorsten Bär spricht im Quotenmeter-Interview darüber, wie seine Liebe zum Fußball schon früh begann, warum es in seiner Comedy-Show kein Publikum gibt und verrät, dass er ab nächster Woche bei RTL zu sehen ist.

Fußball hat mich von klein auf fasziniert. Mein Vater hat mich schon früh mit ins Stadion genommen. Zunächst in die altehrwürdige Kellersgrube des FV 08 Geisenheim und dann natürlich auch ins Frankfurter Waldstadion, wenn der HSV dort gespielt hat. Außerdem habe ich immer schon selbst gern gegen die Kugel getreten. Passend dazu habe ich am Ende Sportjournalismus studiert, auch da ist der Fußball immer noch die Sportart Nummer eins.Was soll das denn heißen? (lacht) Nein im Ernst, Sie haben ja recht. Wenn ich zu jedem Trainerwechsel beim HSV in den letzten Jahren nur einen Gag machen würde, hätte ich schon ein 90 Minuten Programm voll. Für den HSV ist Konstanz halt seit Jahren eine Stadt am Bodensee. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir es dieses Jahr schaffen, uns im Mittelfeld der 2. Liga festzubeißen.Die 2. Bundesliga ist bei uns auch Thema und ich nehme auch bei meinem Herzensverein kein Blatt vor den Mund. Bei uns wird jeder Klub gleichbehandelt – außer der FC Bayern München (lacht).Aktuell haben wir die Show erstmal ohne Zuschauer geplant. Corona ist dabei ein Faktor, die Logistik ein weiterer, weil wir in unserem neuen Studio nicht wirklich Zuschauer platzieren können.Die Interaktion wird von Sendung zu Sendung besser. Der Hauptkanal ist bei uns die Instagram-Seite von ‚UWE! – Der Kreisligatrainer‘, wo die Interaktionsrate sehr hoch ist, da der Kanal mit jetzt knapp 34.000 Followern rein organisch aufgebaut wurde. Auf Sport1 haben zur Premieren-Sendung bis zu 130.000 Zuschauer in der Spitze und rund 100.000 Zuschauer im Schnitt eingeschaltet. Das ist für den Anfang sehr ordentlich. Wir hoffen aber, dass wir im Saisonverlauf weiter zulegen können, wenn sich der Sendeplatz zur Primetime am Montagabend bei den Zuschauern etabliert hat.Es ist mit viel Geduld und Aufwand verbunden. Ich liebe die Bundesliga und nehme sie ernst. Das ist für mich erstmal eine gute Basis, um eine authentische Stimmung zu vermitteln. Fußball und Comedy zu verbinden ist sehr schwer, aber machbar. Und das versuche ich zu beweisen.Auf jeden Fall. Über sich selbst lachen zu können, ist sehr wichtig. Wenn jeder merkt, dass es nur noch um Kohle verdienen geht, wird es schwer, auf Dauer die Zuschauer im Profi-Fußball zu binden. Ich glaube, da wandern die Fans dann eher wieder Richtung Amateursport.Lockerheit ist immer gut, aber du brauchst dafür authentische Typen, die vorbereitet sind, Bock haben und sich auch für einen Spruch nicht zu schade sind. Sonst gibt es im Vorfeld und im Nachgang bald nur noch glattgebügelte Interviews, wo jeder sagt: Ich guck hier maximal noch das Spiel.Ich habe von RTL zwecks der TVNow-Show keine Anfrage erhalten.Ich kehre bereits kommende Woche zu RTL zurück: Ich bin Teil des neuen Formats «Echt jetzt?! – mit Ilka Bessin». Da bin ich als Außenreporter im Einsatz. («Echt jetzt?!» läuft ab 15. November werktäglich ab 15 Uhr bei RTL,Wie vorhin beschrieben stecken wir mit der Sendung «sportwetten.de So schaut’s aus – Die Bundesliga-Show» noch in der Anfangsphase und versuchen, uns damit beim Zuschauer zu etablieren. Das steht momentan voll im Fokus. Grundsätzlich bietet das Sport1 Programm natürlich viele Anknüpfungspunkte, in dem Zusammenhang war ich auch bereits bei einem Livespiel des HSV in der 2. Liga und beim «Fantalk» im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund zu Gast.