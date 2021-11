Netflix startet Spiele in der mobilen App

Vermischtes

Zunächst gab es ein Testversuch in Polen.

Der Streamingdienst Netflix startete diese Woche seine Spiele-Titel in der mobilen Android-Version – iPhone-Nutzer gehen derzeit noch leer aus. Seit Dienstag können Netflix-Abonnenten weltweit fünf Handyspiele spielen: "Stranger Things: 1984" (BonusXP), "Stranger Things 3: The Game" (BonusXP), "Shooting Hoops" (Frosty Pop), "Card Blast" (Amuzo & Rogue Games), und "Teeter Up" (Frosty Pop).Netflix hat seine Pläne, in den Videospielmarkt einzusteigen, im Juli offiziell vorgestellt, wobei die Verantwortlichen sagten, dass die Bemühungen dazu gedacht sind, den Kern des Video-Abonnementdienstes zu unterstützen, und nicht eine eigenständige neue Einnahmequelle darstellen. Die Spiele auf Netflix sind Teil des Gesamtabonnements – ohne zusätzliche Gebühren, Werbung oder In-App-Käufe."Ganz gleich, ob Sie sich nach einem Gelegenheitsspiel sehnen, das Sie von Grund auf neu beginnen können, oder nach einem fesselnden Erlebnis, das Sie tiefer in Ihre Lieblingsgeschichten eintauchen lässt, wir wollen eine Spielebibliothek aufbauen, die für jeden etwas bietet", sagte Mike Verdu, Netflix' Vizepräsident für Spieleentwicklung, bei der Ankündigung des weltweiten Starts. Verdu, ein ehemaliger EA- und Oculus-Manager, kam Anfang des Jahres zum Unternehmen, um die Netflix-Spieleinitiative zu leiten.