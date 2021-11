Primetime-Check

Bricht «Wetten, dass..?» im Comeback alle Rekorde und leidet «The Masked Singer» darunter? Und wie liefen die Spielfilme gestern?

Den Beginn machte das Erste gestern mit dem Krimi. Hierbei konnten 3,94 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ermittelt werden, wodurch sich ein Marktanteil von 12,0 Prozent einstellte. Bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ergaben sich wiederum 4,5 Prozent Anteil am entsprechenden Markt bei 0,41 Millionen Zuschauern. Deutlich besser als mit dem Spielfilm, lief es mit der Klassiker-Showim Zweiten. Der Mainzer Sender konnte sich mit Thomas Gottschalk über insgesamt 13,804 Millionen Zuschauer freuen, wobei sich hier 4,34 Millionen den jüngeren Zuschauern zuordnen ließen. Damit erreichte das ZDF einen Marktanteil von insgesamt 45,7 Prozent und unbeschreibliche 50,2 Prozent Anteil am jüngeren Markt.Bei RTL lief nun auch mit Lukas Podolski eine weitere Folge. Die Show sorgte mit 0,78 Millionen Zuschauern für einen Marktanteil von 2,4 Prozent. In der Zielgruppe generierte die strauchelnde Ex-Bohlen-Show 0,26 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 2,9 Prozent. Ebenfalls neuen TV-Stoff lieferte ProSieben mit einer neuen Folge. Die rote Sieben sicherte sich 2,2 Millionen Zuschauer insgesamt und einen Marktanteil von 7,1 Prozent. In der klassischen Zielgruppe reichte es mit 1,12 Millionen Zuschauern für einen Marktanteil von 12,8 Prozent.Sat.1 startete den Film-Abend mitund 1,05 Millionen Zuschauen. Zwischen 14 und 49 Jahren waren hiervon 0,39 Millionen und damit ergab sich ein Marktanteil von 4,4 Prozent. Insgesamt reichte es mit dem Cruise-Film zu 3,3 Prozent am TV-Markt. RTLZWEI sendete. Der Film aus dem Jahr 1985 erreichte 0,71 Millionen Zuschauer, wovon 0,27 Millionen der Zielgruppe zugesprochen werden konnten. Die Marktanteile zeigten insgesamt 2,2 Prozent und 3,0 Prozent am entsprechenden Zielgruppen-Markt an.VOX schickte mit «Ghostbusters» ► ebenfalls einen Klassiker ins Rennen – jedoch (leider) das Re-Make aus dem Jahr 2016. Trotzdem erreichte der Geisterjäger-Streifen 0,53 Millionen Zuschauer und 0,27 Millionen Fernsehende aus der Zielgruppe. In Marktanteilen gesprochen, blockierte VOX 1,6 Prozent des TV-Marktes und 3,0 Prozent am Zielgruppen-Markt. Zu guter Letzt sendete Kabel Eins in der Primetime eine Folgevor 0,54 Millionen Zuschauern insgesamt. Aus der Zielgruppe konnten hier 0,14 Millionen gemessen werden, wodurch sich ein entsprechender Marktanteil von 1,6 Prozent einstellte. Insgesamt reichte es zu 1,7 Prozent Marktanteil.