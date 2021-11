Der Montagabend wird schlüpfrig bei RTLZWEI

TV-News

Im Anschluss an «Adam sucht Eva» wird künftig ein weiteres Dating-Format mit viel nackter Haut zu sehen sein. «UNdressed – Das Date im Bett» wird aus dem Archiv gekramt.

In etwas mehr als einer Woche startet bei RTLZWEI die Neuauflage der Nackt-Datingshow. Doch nicht nur zur Primetime setzt der Grünwalder Sender ab dem 15. November voll auf die Karte „Sex sells“ auch im Anschluss soll es heiß hergehen, wie die TV-Station nun ankündigte. Im Anschluss an die Premiere der Nacktbilder von Falko Ochsenknecht, Gisele Oppermann, Sasha Sasse, Giuliana Farfalla, Collins Egege, Anna Juliana Jaenner, Jay und Denny Heidrich, die die acht prominenten Kandidaten der Show sind, geht ab 22:15 Uhr einmal mehr die Reportageauf Sendung.In der Woche danach kramt RTLZWEI dann ein weiteres Dating-Format mit reichlich nackter Haut aus dem Archiv. Inverschlägt es die Teilnehmer sehr leicht bekleidet nicht auf sommerliche Insel, sondern gleich ins Bett. Dort erleben sie ein Blind Date nur in Unterwäsche gekleidet. Wenn hinterher beide „ja“ wählen, geht das Date weiter. Neu sind die Folgen allerdings nicht, RTLZWEI versendet am 22. November zwei Episoden der zweiten Staffel – ohne auf eine chronologische Reihenfolge zu achte.Zu später Stunde bleibt das Thema Sex in aller Munde, denn dann nimmt RTLZWEI seine Zuschauer mit in. Darin beschäftigen sich Gynäkologin Dr. Sheila de Liz, Sex Coach Marie-Chantal Likoy und Urologe Dr. Volker Wittkamp sich mit den intimen Fragen, die alle haben, aber kaum jemand zu stellen traut. Von dem Reality-Format wurden bislang erst vier Episoden produziert, die erstmals im Dezember 2020 ausgestrahlt wurden. RTLZWEI zeigt ab 0:20 Uhr die ersten beiden Ausgaben am Stück. Einem schlüpfrigen Abend steht bei RTLZWEI damit nichts im Weg.