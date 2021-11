Quotencheck

Der Frauensender sixx strahlte pro Woche um die 20 Episoden der Drama-Serie aus.

Seit fast einem Jahr setzt der Frauensender sixx auf die Fernsehserie. Die Koproduktion von CBS Paramount Television, CBS Studios und ABC Studios wird aber in einem unerträglichen Maße wiederholt. Der von Ellen Koch geführte Sender befüllt seit 17. November 2020 vier Stunden Sendezeit mit der Fernsehserie, wovon zwei Folgen immer die Vortageswiederholungen sind.Wir werfen einen exemplarischen Blick auf den letzten Monat, ehe am 28. Oktober 2021 die Dauerrotation beendet wurde. Die vier Episoden, die am 4. Oktober auf Sendung gingen, erreichten 0,04 und 0,08 Millionen Zuschauer, ehe dann 0,16 und 0,19 Millionen Zuschauer dabei waren. Die Marktanteile der Werberelevanten erstreckten sich von 0,8 bis zu 2,4 Prozent. Das Kuriose bei der Dauerbeschallung: Alle zehn Wochen ist die Serie zwei Mal komplett wiederholt.Es gibt Tage, wie Montag, den 11. Oktober, da funktioniert die Serie überhaupt nicht. Zwischen 13.50 und 17.30 Uhr erreichte das Format mit Jennifer Love Hewitt 0,03, 0,06 und 0,12 und 0,08 Millionen Fernsehzuschauer. Die Reichweiten beim jungen Publikum lagen bei niedrigen 10.000 und 20.000, sodass die Marktanteile bei 0,5 und 0,8 Prozent beziffert wurden. Noch schlimmer für das deutsche Fernsehen: Mit jeweils 20.000 Zuschauern ist bei den 14- bis 49-Jährigen möglich, 1,4 und 1,0 Prozent Marktanteil zu generieren. Das zeigt eigentlich schon, wie stark die jungen Zuschauer vom linearen Fernsehen abgewandert sind.Zwei Tage später zeigte man sich deutlich erfolgreicher: Die Episoden erreichten 0,07, 0,13, 0,21 und 0,19 Millionen Zuschauer. Aber erneut zeigt sich das gleiche Bild: Der hippe Frauensender für junge Mädels zieht fast nur noch über 50-Jährige an. Maximal 0,06 Millionen Zuschauer wurden erzielt, die Marktanteile kamen aber auf ansehsehnliche 0,9, 2,4, 2,8 und 2,5 Prozent.Am letzten Tag der Ausstrahlung waren 0,07, 0,08 und zwei Mal 0,18 Millionen Zuschauer dabei. Die Serie «Ghost Whisperer – Stimmen aus dem Jenseits» präsentierte sich trotz niedriger Zielgruppen-Reichweiten prächtig. Die vorletzte Folge holte mit 0,07 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von starken 4,2 Prozent. Der 28. Oktober war mit 3,0 Prozent ohnehin der stärkste Tag.Die 76 im Oktober ausgestrahlten Episoden der Serie verzeichneten 0,10 Millionen Zuschauer und sorgten für einen Marktanteil von 0,9 Prozent. «Ghost Whisperer – Stimmen aus dem Jenseits» sorgte für 0,03 Millionen Umworbene, somit man 1,7 Prozent Marktanteil holte.